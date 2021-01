Vediamo insieme che cosa vedremo in televisione ad Uomini e Donne, per la possibile scelta, che potrebbe arrivare in studio.

Il programma che mette in gioco i sentimenti, è sempre molto amato e seguito, stiamo parlando di Uomini e Donne.

Inizierà anche con qualche giorno d’anticipo, dopo la pausa per le vacanze natalizie, e dovrebbe essere il 7 gennaio.

Uomini e Donne anticipazioni: Puntata speciale per la scelta in studio

Il programma super amato e condotto da Maria De Filippi ovvero Uomini e Donne doveva tornare in onda a partire da lunedì 11 gennaio.

LEGGI ANCHE —-> DON MATTEO 13: SVELATA LA DATA DELLE NUOVE PUNTATE E LE ANTICIPAZIONI

Ma, stando alle voci che circolano sul web, ci potrebbe essere un’anticipazione, e la puntata potrebbe andare in onda già giovedì 7 gennaio.

E, fortunatamente è arrivata anche la conferma da parte della redazione, che chiede al suo pubblico se saranno presenti, per quanto riguarda l’orario ovviamente resta sempre il solito 14.45.

Ma le sorprese non terminano per gli amanti del programma, sembra che la signora di Canale 5, voglia fare la puntata con la scelta di Davide Donadei, direttamente in prima serata su Canale 5.

LEGGI ANCHE —-> MILLY CARLUCCI: LA SORELLA GABRIELLA TORNA IN TELEVISIONE “CONCIATA COSì”

E questa scelta, stando sempre ai bene informati dovrebbe arrivare a brevissimo e dovrebbe ricadere su Beatrice.

La decisione, come era già successo si dovrebbe prendere all’interno di un bellissimo castello nei dintorni di Roma.

Ma senza persone che possono assistere, a causa dell’emergenza in corso per il Covid 19, ma al momento, su questo ancora non c’è nessuna conferma in merito.

Nella puntata che andrà in onda giovedì, secondo quando si legge sul web, verrà dedicato un grande spazio sempre a Gemma, che potrebbe essere già in crisi con il suo Maurizio Guerci.

E dovrebbe anche andare in onda, un video dove Davide Donadei bacia Chiara durante un’esterna, facendo molto arrabbiare Beatrice.

E voi cosa ne pensate di queste novità in merito al programma super amato Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi?