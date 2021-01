Don Matteo 13: svelata la data delle nuove puntate e le anticipazioni

Vediamo insieme, quando verranno mandate in onda le nuove puntate della fiction Don Matteo, che è super amata e seguita.

La fiction che interpreta il suo amato e seguito Terence Hill, ovvero Don Matteo, inizierà finalmente con la sua tredicesima edizione.

Vediamo insieme la data ufficiale, ed alcune piccole rivelazioni su quello che potremmo vedere nelle varie puntate.

Don Matteo: svelata la data delle nuove puntate ed alcune anticipazioni

La fiction che vede come protagonista il mitico Don Matteo è giunta alla sua tredicesima edizione, e come spesso succede si aspetta con ansia il suo inizio.

Per il momento la Rai non ha confermato ancora una data di messa in onda, ma le riprese delle nuove puntato inizieranno a Marzo 2021, o al più tardi nel mese di maggio 2021.

E’ quindi molto probabile, che potremmo vedere la nuova edizione di Don Matteo, nella stagione televisiva 2021-2022.

In una recente intervista rilasciata dal protagonista, Terence Hill ha dichiarato che lui è davvero pronto e che la fiction potrebbe proseguire per molto tempo.

Sul web, già ci sono alcune anticipazioni della tredicesima stagione di Don Matteo, molto probabilmente si continuerà come nella stagione precedente, dove ad ogni puntata c’era un comandamento di riferimento.

Ma non mancheranno, come sempre, i battibecchi tra Don Matteo ed il Capitano dei Carabinieri.

Si vocifera, poi, dalle pagine del giornale Tv Sorrisi e Canzoni, che forse le puntata saranno leggermente meno, e per la precisione solamente cinque, ma questo ancora non è stato confermato.

Una cosa è certa, la fiction Don Matteo la rivedremo preso in televisione, per la gioia di tutti i suoi numerosissimi fan.

E voi la seguite dall’inizio e non l’avete mai abbandonata oppure avete iniziato da poco a seguire le avventure di Don Matteo?