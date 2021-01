Vediamo insieme cosa è successo con il ritorno in televisione dopo anni, di Gabriella Carlucci, sorella di Milly e perché è stata attaccata.

Lei è una delle sorelle di Milly Carlucci, ma negli ultimi anni, aveva deciso di non comparire davanti al piccolo schermo, stiamo parlando di Gabriella.

Vediamo insieme per quale motivo è stata attaccata, dopo che è stata intervista da Mara Venier.

Milly Carlucci: la sorella Gabriella torna in televisione “conciata così”

Stiamo parlando di una delle due sorelle della nota conduttrice Milly Carlucci, ovvero Gabriella, che negli anni passati aveva un grande successo in televisione anche lei.

La sorella, Gabriella, ha poi deciso di cambiare vita e dedicarsi ad altro, e per questo motivo non ha più lavorato in televisione, ma nel campo della politica.

Ha iniziato la sua carriera in politica con ottimi risultati, e nel frattempo ha anche preso ben due Lauree, una in Lingue (tesi in Letteratura Nordamericana), la seconda in Lettere (percorso storico-artistico).

Ma come abbiamo detto, pochi giorni fa ha fatto nuovamente una comparsa in televisione e per la precisione nel salotto di Mara Venier.

E’ stata presa di mira, però dal tg satirico di Striscia la Notizia, che l’ha inserita nella sua rubrica i nuovi mostri, classificandola al terzo posto.

Il motivo, è stata la scelta di abbigliamento fatta da Gabriella per il suo ritorno al piccolo schermo.

Gabriella ha optato per un completo particolare, optical, con un vestito bianco a scacchi nero, davvero molto insolito.

E voi cosa ne pensate di questa scelta fatta per il ritorno in televisione dopo una lunga assenza? Avreste fatto la stesa scelta oppure avreste optato per qualcosa di più “sobrio”?