Vediamo insieme l’immagine che ha pubblicato il bel Can Yaman, sul suo profilo social Instagram, lasciando tutti senza parole.

Lui è diventato super famoso ed amato dal pubblico italiano, grazie alla nota soap opera DayDremes, stiamo parlando ovviamente di Can Yaman.

Vediamo insieme, l’immagine che ha pubblicato nelle ultime ore, lasciando tutti senza parole.

Can Yaman “lo bacia” su Instagram per inaugurare il 2021

Il bel attore turco, Can Yaman è diventato davvero molto famoso da questa estate, grazie alla soap opera che va in onda su Mediaset, ovvero Daydremers.

LEGGI ANCHE —-> GILLES ROCCA CONFESSA: “HO FATTO UNA PAZZIA” SVELATO COSA STA SUCCEDENDO

Il programma anche se iniziato in estate, è riuscito a catturare l’attenzione del pubblico, che giorno dopo giorno è aumentato a dismisura.

Dalla prossima settimana, la soap andrà in onda anche con alcune prime serata, per la gioia dei suoi ammiratori.

In una recente intervista, che è stato rimandata in onda, proprio all’inizio dell’anno rilasciata fatta ai microfono di Silvia Toffanin a Verissimo, Can aveva parlato con un perfetto italiano, grazie proprio ai suoi studi in Turchia.

LEGGI ANCHE —-> GF VIP: DAYANE A RISCHIO? HASHTAG “TELEVOTO TRUCCATO”, L’ITALIA GIURA VENDETTA

In quella intervista aveva anche dichiarato che per il momento non è fidanzato, ma che sicuramente non gli dispiacerebbe avere una donna al suo fianco.

Ma torniamo al post che il bel Can ha pubblicato in queste ultime ore, dove bacia con passione, il bel cane Tesla, che ha un ruolo con lui nella soap opera DayDremers.

Accanto alla fotografia c’è anche la didascalia di essere gentili con gli animali, insomma un bel modo per iniziare il nuovo anno, che in molti hanno apprezzato.

Per quanto riguarda la sua vita lavorativa, a breve dovrebbe iniziare un nuovo progetto con Luca Argentero, per una fiction italiana, dal titolo Sandokan.

Quindi per il momento godiamoci questo bellissimo messaggio verso gli animali che il bel Can Yaman ha fatto per l’inizio del nuovo anno.

E voi che tipo di rapporto avete con il vostro animale? Seguite la soap opera DayDremers?