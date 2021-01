Come sappiamo lui è stato il vincitore di Ballando con le Stelle, Gilles Rocca, e in queste ultime ore, ha confessato di aver fatto una pazzia.

Ha partecipato al programma condotto da Milly Carlucci, non credendo di poter arrivare alla fine e di vincerlo.

Stiamo parlando di Gilles Rocca, che in questi ultimi giorni di festa, ha fatto parlare di se, per via di una pazzia che ha fatto e pubblicato su Instagram.

Gilles Rocca confessa: “Ho fatto una pazzia” svelato cosa sta succedendo.

La sua notorietà è aumentata grazie all’incidente successo al festival di Sanremo 2020 nella lite tra Morgan e Bugo.

Perché Gilles Rocca era il tecnico presente, e grazie proprio a quell’episodio successivamente è stato scelto da Milly Carlucci per partecipare al suo programma, ovvero Ballando con le Stelle.

Il bravissimo attore, oltre che tecnico televisivo, è riuscito ad arrivare al primo posto del podio del programma, con suo stupore.

Ma in queste ultime ore, proprio tramite il suo profilo social di Instagram ha confessato una pazzia che ha fatto in queste ultime ore.

Le sue parole, nelle stories sono state le seguenti:

“Come vedete ho fatto una pazzia mi sono rasato i capelli in questo lockdown di Capodanno”

Facendosi vedere dal pubblico con la nuova acconciatura, ed ha continuato dichiarando, che è un po’ assente da Instagram per alcuni motivo, e spera di poterli svelare il prima possibile.

Molto probabilmente, quindi, sono nuove opportunità lavorative che sta vagliando, e sono all’orizzonte per lui.

Passando alla sua vita privata, prosegue tutto benissimo con la sua compagna, la modella Miriam Galanti.

Anche se in moti, durante il programma, avevano sperato che nascesse qualcosa con la sua insegnate Lucrezia Lando, non sapendo che anche lei era già fidanzata con un’altro ballerino, sempre di Ballando, ovvero Marco De Angelis.

La coppia formata di Gilles e Miriam è molto solida anche perché il loro legame dura da moltissimi anni, e di conseguenza queste voci che giravano non hanno creato alcun tipo di problema tra di loro, anche perché Gilles ha sempre smentito tutto.

E voi cosa ne pensate del nuovo look che ha scelto Gilles Rocca, in questo periodo di feste? Ha fatto bene oppure lo preferivate prima?