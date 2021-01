Vediamo insieme quali programmi potremmo vedere in questo 2021 appena cominciato, su Mediaset, con le dati di inizio.

I programmi che potremmo vedere in questo nuovo anno, al quale abbiamo appena dato il benvenuto, e su cui tutti noi hanno riposto mille speranze, saranno davvero molti.

Vediamo insieme, il palinsesto, per quanto riguarda Mediaset, dei prossimi programmi che potremmo vedere.

Da C’è posta per te all’Isola dei Famosi: svelato il palinsesto per tutto il 2021 di Mediaset

Come vedremo, mano mano, ci sono grandissimi ritorni molto attesi in televisione, per quella che sarà una stagione molto ricca di avvenimenti, per le reti del gruppo Mediaset.

Ma i ritorni, tanto attesi, arriveranno anche a brevissimo, perché già dal 9 di gennaio inizia la nuova stagione del programma amatissimo e condotto da Maria De Filippi, ovvero C’è posta per te.

E nello stesso giorno, inizia nuovamente, dopo la pausa per le vacanze natalizie, anche il talent Amici 20, sempre condotto da Maria De Filippi, nella fascia pomeridiana, mentre per quanto riguarda il serale, dovrebbe iniziare a partire dal 5 di marzo.

In questa stagione c’è anche il ritorno di una coppia del mondo dello spettacolo davvero molto amata e seguita, ovvero quella formata da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, con il programma Avanti un altro!

Il programma, sarà sicuramente diverso, rispetto agli altri anni, perché dovrà seguire le norme per evitare il contagio da Covid 19.

Tornerà poi un programma che è stato amato per moltissimi anni, ma che mancava dalla televisione da un po’, ovvero Scherzi a Parte.

Per quanto riguarda, invece, il reality L’isola dei Famosi, che è davvero molto atteso, quest’anno sarà condotto sempre da Ilary Blasi, ma per il momento non c’è ancora una data certa di inizio.

Con l’arrivo, poi, della primavera inizierà anche un’altro programma molto seguito ed atteso, su Italia 1 ovvero La pupa e il secchione e viceversa, ma con un cambio di conduttore, perchè non ci sarà più Paolo Ruffini ma Andrea Pucci.

Mentre per quanto riguarda la pupa Francesca Cipriani è stata confermato nel suo ruolo, come la precedente edizione.

E voi cosa ne pensate di questi programmi che potremmo vedere, mano mano in questo nuovo anno appena iniziato? Avete qualche preferenza?