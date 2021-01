Gf Vip: Dayane a rischio? Hashtag “televoto truccato”, l’Italia giura vendetta

Gf Vip: Dayane Mello nei guai, spunta su twitter l’hashtag in tendenza “televoto truccato”, la colpa sarebbe dei voti dal Brasile in favore della gieffina, sul web è nata una rivolta, scopriamo cosa sta succedendo

Dayane Mello rischia grosso, nelle ultime ore su twitter è partito un hashtag “televoto truccato” in merito alla questione dei voti arrivati dal Brasile in favore della modella brasiliana, gli utenti sul web hanno iniziato una vera e propria rivoluzione per fare in modo che i voti provenienti dagli altri paesi vengano bloccati, scopriamo cosa sta succedendo.

Le polemiche sul televoto non si sono placate, anzi il polverone per i voti dal Brasile si è ingigantito facendo arrabbiare moltissimo i telespettatori, i quali non accettano che la maggior parte dei voti arrivino dall’estero, infatti tantissimi si sono lamentati dei voti brasiliani che in più di un’occasione hanno salvato Dayane, facendola diventare anche la favorita nella casa del Gf Vip, superando anche il beniamino del reality, Tommaso Zorzi. Nelle ultime ore la questione ha preso una piega inaspettata, soprattutto per la notizia che tra pochi giorni inizierà il Grande Fratello Brasiliano, gli utenti italiano hanno giurato vendetta, vi chiederete, in che modo? votando i concorrenti brasiliani meno amati dall’Italia.

Dayane Mello nella bufera, parte l’hashtag su Twitter #televetotruccatogfvip

Sui social parte un appello da parte di un account brasiliano, Hugo Gloss, che conta 16,8 milioni di followers su Instagram e 3,2 milioni di seguaci su twitter, il profilo seguitissimo chiede ai brasiliani di interrompere le votazioni dal Brasile in favore di Dayane, avendo notato l’intenzioni degli italiani di vendicarsi sul loro reality sfavorendo i loro preferiti, tutto questo ha creato su twitter una polemica che ha fatto arrivare l’hashtag #televototruccatogfvip in tendenza, ovviamente i telespettatori hanno giurato di non avere pietà, nonostante l’appello dal Brasile, ormai il danno è stato fatto e gli utenti sul web non perdonano, ora non ci resta che aspettare le sorti del prossimo televoto, ovviamente tutti sperano che la modella brasiliana esca dal reality, non avendo più i voto dal suo paese.

Vedremo come finirà questa storia e che conseguenza porterà alla gieffina brasiliana, probabilmente non otterrà più molti consensi e per questo motivo sarà costretta ad abbandonare la casa del Gf Vip.