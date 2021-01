La bellissima Elisabetta Canalis, ha pubblicato su Instagram una immagine mentre porta a spasso i cani, ed è super sensuale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Lei è bella, anzi bellissima, anche mentre porta a spasso i suoi cagnolini, stiamo parlando di Elisabetta Canalis.

Vediamo insieme che cosa ha pubblicato in queste ultime ore che ha letteralmente paralizzato il web.

Elisabetta Canalis: in canottiera bianca mentre porta a spasso i cani è sensualissima!

Lei è una delle veline e donne del mondo dello spettacolo maggiormente amate, anche se non è molto spesso in televisione, stiamo parlando della bellissima Elisabetta Canalis.

Come sappiamo tutti, da anni vive in America con il marito Brian e la loro figlia Skyler, Elisabetta è molto attiva sul suo profilo social di Instagram.

In questi giorni di festa ha mostrato come ha passato le festività natalizie, in base alle restrizioni che ci sono in America, inviando quindi poche persone a casa.

Purtroppo, non è riuscita a venire in Italia a trovare la sua famiglia per lo stesso motivo, e questo sicuramente, le sarà dispiaciuto moltissimo.

Ma torniamo alla fotografia che ha pubblicato in queste ultime ore, dove si è mostrata mentre portava in giro i suoi amati cani.

Il look è molto semplice, perché indossa una canottiera bianca ed un pantalone della tuta nera, ma la maglietta mette in evidenza le sue curve bellissime ed in molti, giustamente, la trovano ancora più sensuale nella sua semplicità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Il trucco sul suo viso non c’è ed i capelli sono accarezzati dal vento, ma la sua bellezza è davvero tanta, che non serve nulla di più.

E voi cosa ne pensate della fotografia che ha pubblicato Elisabetta Canalis su Instagram? Come avete trascorso questo primo giorno dell’anno?