Sonia Lorenzini, dopo essere stata eliminata dal Gf Vip, durante una diretta Instagram confessa di aver sentito degli strani rumori nella notte tra Dayane e Rosalinda “erano nel letto e..” ecco cosa ha dichiarato la ex gieffina

Sonia Lorenzini, nonostante sia stata eliminata dalla casa del Gf Vip, continua a far parlare di se, la web influencer dopo essere entrata nel reality a gamba tesa contro Tommaso Zorzi non smette di tirare fuori dei gossip inaspettati, infatti nelle ultime ore ha fatto una confessione shock sulle Rosmello, durante una diretta su Instagram “ho sentito degli strani rumori vicino al mio letto“.

L’ex tronista anche se è rimasta in gioco per pochissimo tempo si è subito fatta notare per il suo carattere forte ma anche per la sua sensibilità che i ragazzi, all’interno della casa, hanno subito notato, infatti dopo qualche giorno ha legato con quasi tutti i concorrenti, in particolare con Dayane Mello e inizialmente anche Rosalinda Cannavò ma con il passare del tempo questo trio si è sciolto perché sia Dayane che Sonia hanno iniziato ad avvertire della gelosia da parte di Rosalinda nei loro confronti, soprattutto per il loro nuovo rapporto così stretto che, molto probabilmente, ha dato fastidio all’attrice essendo molto legata (anche intimamente) a Dayane.

Come ben sapete Rosalinda e Dayane hanno fatto molto discutere sia dentro che fuori dalla casa per il loro strano rapporto che a tratti sembra essere una storia d’amore, infatti in moltissimi pensano che dietro la loro amicizia si nasconda un sentimento più forte, per questo motivo nelle ultime ore, ad intervenire sulla questione, ci ha pensato la Lorenzini facendo delle dichiarazioni scottanti, ecco cosa ha detto.

Sonia Lorenzini sul rapporto tra Dayane e Rosalinda “ero a 20 centimetri dal loro letto”

Durante una diretta su Instagram con Chi, Sonia ha fatto alcune dichiarazioni inaspettate, sulla coppia più discussa all’interno della casa del Gf Vip, le Rosmello, l’ex tronista ha voluto commentare questo strano rapporto, facendo anche affermazioni forti sul legame tra le due donne e a riguardo di cosa pensa su Rosalinda ha detto “Ho detto che è una falsa, io ho aiutato Rosalinda e Dayane ad avvicinarsi ma tra loro c’era già un distacco prima che io arrivassi” quindi secondo Sonia non è stata lei il motivo del loro distacco ma i problemi erano già fondati prima della sua entrata nella casa e sulla loro presunta storia ha aggiunto “C’è un’amicizia ma non credo che ci sia qualcosa di più a livello sentimentale. Non penso che nascerà mai una storia d’amore e Dayane era stanca di fare un percorso con così tanto tempo da dedicare a qualcun altro perché le succhiava le energie positive“.

Ma non è finita qui, perché Sonia ha anche confessato di aver assistito a un episodio che ha fatto molto scalpore, cioè nella notte del 27 dicembre ha sentito degli strani rumori nel letto delle Rosmello e all’epoca aveva ipotizzato che le due si fossero baciate, ora sulla questione ha dichiarato “Cosa è successo il 27 dicembre? Non lo saprà nessuno. Non te lo racconto… i fan delle Rosmello mi hanno fatta fuori ed io dovrei parlare? Ho sentito dei rumori vicino al loro letto, ero a venti centimetri. Non sto dicendo che si son baciate ma ho sentito rumori ed ho aperto gli occhi di scatto ma non credo che ci sia qualcosa… credo ci siano stati dei baci a stampo“.

Sonia sembra aver fatto un passo indietro sul rapporto confuso delle Rosmello, vedremo se nei prossimi giorni ci dirà altri retroscena nascosti sulla questione.