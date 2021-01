Vediamo insieme che fotografia ha pubblicato Justine Mattera per salutare il nuovo anno, togliendo il respiro ai propri fan, e non solo.

Lei è una donna bella, anzi bellissima, che con il passare degli anni ha definito il suo fisico grazie al tantissimo sport che pratica.

Stiamo parlando di Justine Mattera, che ha salutato il nuovo anno appena iniziato con delle immagini davvero da togliere il fiato.

Justine Mattera: saluta il 2021 con un costume sgambatissimo e lato b in primo piano

Ha iniziato la sua carriera in Italia, tantissimi anni fa, facendo la sosia di Marilyn Monrooe e da li la sua carriera non si è quasi mai fermata.

Justine ha condotto moltissimi programmi al fianco di Paolo Limiti, con il quale sono stati anche insieme per tanti anni.

In questo momento sta facendo il lavoro più difficile e bello del mondo, ovvero la mamma di due splendi bambini.

Tramite il suo profilo social di Instagram, che tiene sempre aggiornatissimo, pubblica le sue mille attività sportive che pratica per tenere il suo fisico sempre perfetto, ma anche perchè ha una passione per molti sport, dal nuoto, alla bicicletta.

Come moltissimi personaggi famosi, e non solo, ha deciso di salutare il nuovo anno che è appena iniziato in modo molto divertente e simpatico, con alcune immagini.

Possiamo vedere, infatti Justine, che indossa un costume intero arancione, quasi fluo, molto sgambato mentre salta, ed indossa delle scarpe da ginnastica e dei calzini lunghi.

In un’altra immagine, il suo lato b è in primo piano, e la sua forma fisica è davvero perfetta, nei commenti in molti, giustamente, le fanno i complimenti per il suo corpo e per la sua forma fisica.

E voi cosa ne pensate di queste immagini che ha pubblicato Justine, per salutare in modo davvero energico il nuovo anno che è appena iniziato?