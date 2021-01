GF Vip, notte infuocata tra Giulia e Pierpaolo: la regia li censura VIDEO

Passione alle stelle all’interno della casa del GF Vip. A pochi giorni dal loro primo bacio la coppia è inseparabile e si lascia spesso travolgere dalla passione. La notte scorsa però la regia ha dovuto censurare le effusioni perché troppo spinte, ecco cos’è successo.

E’ scoppiato l’amore all’interno della casa del GF Vip. Forse è un po’ presto per parlare di un sentimento ma di certo non si può negare che tra l’influencer e l’ex velino ci sia una fortissima intesa. Intesa che sembra crescere di ora in ora portando la passione alle stelle. Dopo il primo bacio in piscina le cose si sono decisamente evolute. Le effusioni durante il giorno non si contano più e la neo coppia è sempre più complice. Non è servita la discussione tra Giulia e l’amico Tommaso Zorzi che le consigliava di vivere il rapporto con più decoro. Secondo l’influencer milanese Giulia sarebbe troppo libertina nelle sue manifestazioni di affetto e secondo lui dovrebbe limitarsi a livello fisico per non essere giudicata male fuori dalla casa. Giulia non ha apprezzato le critiche dell’amico chiedendogli di avere più tatto nei suoi confronti, promettendo però di ascoltarlo e non dormire mai nello stesso letto con Pierpaolo.