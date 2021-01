Karina Cascella e quella scelta del suo passato: “Ne ho fatti davvero troppi”

Karina Cascella ha postato una foto su Instagram e ha fatto una confessione ai follower in merito ad un suo errore commesso in passato

La showgirl ha pubblicato un post su Instagram che non è passato inosservato. Sia per le sue curve bollenti che per il messaggio che ha lanciato. E che ha fatto riferimento al suo passato e a degli errori che probabilmente ha commesso, e che sol senno di poi non avrebbe invece compiuto adesso. La 40enne di origini campane è molto attiva sui social, soprattutto su Instagram è molto seguita dal pubblico che apprezza il suo carattere diretto e schietto, che le permette di avere un grandissimo seguito. La sua pagina ufficiale è seguita da 1,1 milioni di follower che quotidianamente possono apprezzare foto e video che raccontano anche le sue esperienze personali e familiari. Anche lei ha vissuto con ansie e paure questo 2020 appena concluso, a causa dell’emergenza Coronavirus che soprattutto nella città di Bergamo – dove vive – è stata molto avvertita in termini di contagi e vittime.

Karina Cascella ha voluto aggiornare i suoi follower con una confessione su alcuni errori che avrebbe commesso nel suo passato. Si fa riferimento ai tatuaggi che ha sul corpo. Il post che ha condiviso ha messo anche in evidenza una scollatura che non è passata indifferente. Con i follower che si sono concentrati sulle sue doti fisiche che riscuotono sempre un grande successo. Ma anche il messaggio che ha lanciato ha avuto tantissimi commenti. Ecco di cosa si tratta nello specifico: “Pensavo ai tatuaggi e a quanto mi piacerebbe non averne fatti così tanti😅 E’ pazzesco..in quel periodo ero certa di volerli per sempre, ma mi sbagliavo e ora eccomi qua😂 Quindi ragazze giovani soprattutto che mi seguite…pensateci bene prima di tatuarvi, anche perché è vero che piano piano se si vuole, possono essere rimossi, ma così grossi come i miei, la vedo dura😂 Occhio quindi #nontuttieh#maalcuninonlivorrei“. Post che abbiamo pubblicato sotto, lasciando a voi i commenti.