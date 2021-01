Caterina Balivo, la confessione ai follower: “Non è facile, e il Covid non aiuta a farlo”

Caterina Balivo ha fatto una confessione ai follower di Instagram in merito al difficile periodo che stiamo vivendo. Scopriamo cosa ha detto

La conduttrice ha scritto un lungo post su Instagram, che è stata una vera e propria confessione, oltre che una risposta alle tante domande dei follower. Trascorsi questi giorni di festa particolari, con l’arrivo del 2021 l’ex padrona di casa di “Vieni da me” rimane tra i personaggi pubblici più seguiti sui social, tanto che adesso si parla di lei come una influencer in base al forte seguito che sta riscuotendo in questi mesi lontana dalla televisione. Non è tornata infatti sui suoi passi, ed ha mantenuto la sua volontà dedicandosi alla famiglia tralasciando per il momento il suo lavoro. Qualche follower ha provato a farle cambiare idea, ma come detto la bellezza napoletana è stata irremovibile. Qualche critica per questa sua decisione è arrivata dai follower, ma qualcuno ha ipotizzato che la sua sia stata anche una scelta tattica nel rimanere ferma in attesa che possa liberarsi un ‘posto’ importante per lei. Stiamo parlando della possibile successione di Mara Venier a Domenica In. Anche se voci parlano di un ripensamento della conduttrice veneziana di abbandonare la conduzione dopo anni di successi. Staremo a vedere, e in attesa di novità concrete la 40enne partenopea si diverte su Instagram con tanti post che mettono in risalto anche la sua bellezza.

Caterina Balivo ha scritto un lungo post su Instagram che ha fatto riferimento anche all’emergenza Coronavirus che da mesi sta mettendo in ginocchio il nostro paese. Con migliaia di contagi ormai nei bollettini quotidiani e vittime che non si contano. Il suo messaggio è stato chiaro, ed in parte in risposta alle tante domande dei follower su cosa si potesse aspettare da questo nuovo anno. Di seguito la risposta della conduttrice: “In molti mi avete scritto i vostri desideri, quello che vi aspettate per questo #2021 che, finalmente, è arrivato. Il mio desiderio è quello di avere unita la mia “famiglia allargata”. Non è sempre facile e il covid non aiuta ma, per fortuna, con l’amore si riesce a superare tutto ❤️. PS: auguri alla nostra Costi 😍Ormai è una signorina e non si lascia fotografare 😅 #caterinabalivo #caterinasecrets“. Parole che hanno trovato l’approvazione da parte dei suoi follower che hanno risposto al post con tanti messaggi, tanti si sono anche complimentati con lei per la sua bellezza e sensualità che non passa inosservata. Insomma, si tratta dell’ennesimo successo per lei che sempre più sembra trovarsi bene nelle vesti di influencer capace di gestire migliaia di follower. Post che anche stavolta abbiamo pubblicato sotto, per dare anche a voi la possibilità di esprimere un giudizio sulle parole che la conduttrice ha voluto condividere con i follower di Instagram.