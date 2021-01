Melita Toniolo, l’intimo post natalizio è mozzafiato: “Oggi ricomincio a farlo”

Melita Toniolo ha stupito i follower di Instagram con una foto che ha messo in evidenza le sue curve bollenti ed una bellezza mozzafiato

La showgirl ha infiammato i suoi follower di Instagram con una foto che ha messo in evidenza le sue curve bollenti. Ma anche bellezza e sensualità assolute, armi che da tempo le consentono di avere un grande seguito sui social. Soprattutto su Instagram dove riesce a catturare spesso l’attenzione a suon di post davvero bollenti e che mettono in risalto le sue curve mozzafiato. La 34enne di Treviso è uno dei personaggi pubblici più apprezzati del momento. La sua partecipazione al programma di Michelle Hunziker “All Together Now” è stata per lei l’ennesima vetrina per mostrare al pubblico le sue qualità fisiche e caratteriali. Insomma, parliamo di uno dei personaggi più cliccati del momento, con un seguito che la proietta al centro dell’attenzione e con numeri importanti. Con 1,2 milioni di follower sulla pagina ufficiale può permettersi un vasto seguito e risultati importanti in termini di consensi sul web certificati dai like e commenti di apprezzamento che le arrivano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MELITA TONIOLO (@melitatoniolo)

Melita Toniolo ha pubblicato un post in intimo su Instagram mostrando il suo fisico perfetto e delle curve bollenti che non sono passate inosservate al pubblico. Che non ha resistito alla tentazione di lasciare un like o un commento allo scatto. Il vero obiettivo della foto però non è stato solo quello di farsi apprezzare dal pubblico, ma anche una confessione ed un parere ai follower: “Sarebbe bello il 2 gennaio svegliarsi così….truccata pettinata magra!😂 E invece no, oggi iniziamo questo periodo detox per non sembrare perennemente al terzo mese😂, per togliere i brufoletti del salame, la cellulite del Pandoro, e la pelle tossica dei vari Prosecchini😂…Quante da oggi come me?😂🙈🥂 #detox #detoxprogram #prosecco“. Anche per la sua estrema sincerità ed il rapporto diretto con i fan rimane una persona apprezzata ed amata. La sua dieta detox post festività natalizie è stata molto apprezzata dai follower che hanno mostrato interesse in questa sua iniziativa. Foto pubblicata sotto e che lasciamo come sempre commentare a voi.