Taylor Mega, curve bollenti in mostra da Dubai: “Poveri noi a soffrire al freddo”

Taylor Mega ha postato una foto dallo splendido scenario di Dubai: la web influencer ha lasciato senza parole col suo fisico perfetto

La web influencer riesce sempre a scatenare reazioni forti da parte dei follower di Instagram. Che si tratti di foto o video poco cambia, in quanto le reazioni arrivano in ogni occasione. Non solo vita privata, la bellezza friulana ama farsi apprezzare anche in pose che risaltano il suo fisico e le sue curve da modella. Bellezza e sensualità proprio non le mancano, con l’aggiunta della provocazione che fa perdere la testa ai tanti suoi ammiratori. Insomma, parliamo di un personaggio che resta in cima alle preferenze del popolo del web, che puntualmente si scatena ad ogni sua pubblicazione. Cosa che è avvenuta anche nell’ultimo post che ha mostrato le sue vacanze di fine anno nello spettacolare scenario di Dubai. Scopriamo quali sono state le reazioni dei follower in questa circostanza e come hanno reagito alla visione degli scatti che ha voluto condividere dagli Emirati Arabi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ♛ Taylor MEGA ♛ (@taylor_mega)

Taylor Mega ha postato delle foto che hanno messo in risalto le sue curve che non hanno lasciato troppo spazio all’immaginazione dei suoi ammiratori. In vacanza da Dubai la web influencer ha letteralmente scatenato i follower, con degli scatti che hanno fatto il giro del web in pochi minuti. “Buon 2021” il commento ai post della web influencer che si è mostrata sorridente ed in bikini dalla spiaggia di Dubai. Le reazioni del web sono state contrastanti, con i tanti che si sono limitati ad apprezzamenti per il suo fisico perfetto, ed altri che invece hanno voluto sottolineare l’inopportunità di uno scatto in un periodo difficile per l’Italia e non solo a causa dell’emergenza Coronavirus. Post che abbiamo pubblicato sotto e che lasciamo commentare anche stavolta a voi.