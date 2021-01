Chiara Nasti nell’occhio del ciclone: l’influencer è stata duramente attaccata sui social dopo aver postato le foto del suo capodanno a Dubai. Molte critiche e offese, ma lei risponde attaccando Conte. Ecco le sue parole.

Chiara ha subito condiviso con i suoi followers il suo viaggio oltreoceano, anche se la reazione dei fan non è stata affatto positiva.

Sotto le foto in costume postate dalla Nasti, alcuni followers hanno commentato, attaccando duramente la scelta di viaggiare dell’influencer, in un periodo storico in cui soprattutto sotto le feste erano vietati dal governo gli spostamenti. Gli scatti dell’influencer infatti hanno fatto saltare su tutte le furie molti follower, che si domandano come sia possibile che a lei sia permesso di viaggiare un periodo di restrizioni che tutto il mondo sta vivendo. “Noi a casa, lei a Dubai?“, ha commentato qualcuno. “Queste sono quelle persone che non gliene può fregare di meno di ciò che sta accadendo nel mondo” è il pensiero di qualcun’altro. “Io solo una cosa voglio chiedere: ma lei, Giulia De Lellis, Taylor Mega e chi più ne ha più ne metta, sono tutte a Dubai o in montagna? E non mi venite a dire per motivi di lavoro perché sono tutte sdraiate a prendere il sole. Voglio sapere perché. Italia ridicola come sempre, differenze sociali a go go“, ha scritto un utente indispettito.

Ma ciò che ha scioccato di più gli utenti è stata la risposta netta di Chiara Nasti che leggendo tutti questi attacchi ha dichiarato: “A questo giro, più che criticare noi, io due domande le farei a chi ci governa considerando che stiamo da un anno in questa situazione e solo in Europa viviamo chiusi in casa e pieni di restrizioni. Qui è tutto normale e tutto funziona (rispettando le regole)” e così ha continuato imperterrita a pubblicare foto in abiti da sera in diretta dal resort di lusso in cui alloggia e dalla quale ha fatto gli auguri di un felice nuovo anno ai suoi fan.