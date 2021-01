Continuano in cambiamenti nel palinsesto del GF Vip. Dopo il primo prolungamento del programma che avrebbe dovuto finire a dicembre e invece terminerà il 15 febbraio, arrivano ulteriori indiscrezioni sulla data della finale e sui giorni nei quali il reality sarà in onda. Sembrava definitiva la notizia della data di chiusura e invece oggi secondo il giornalista di gossip Gabriele Parpiglia, i concorrenti dovranno stare all’interno della casa più spiata d’Italia, fino al 26 febbraio, dieci giorni in più di quanto era stato previsto a dicembre. C’è da dire che dopo così tanti mesi di permanenza in casa una decina di giorni in più non dovrebbero sconvolgere i Vipponi più di tanto ma le novità non sono finite qui. Sempre secondo il giornalista Gabriele Parpiglia, la diretta del reality dovrebbe essere ridotta ad una a settimana. Come era già successo a dicembre dovrebbe rimanere solo la puntata del lunedì, cancellando quella del venerdì. Durante il mese scorso però dopo solo una settimana, Mediaset aveva deciso di rintrodurre la seconda puntata settimanale.

Il programma condotto da Alfonso Signorini quest’anno sta registrando un successo eccezionale ed erano state tantissime le lamentele del pubblico per la soppressione di una diretta. Fino ad arrivare a costringere i vertici del canale a spostare la fiction Il Silenzio dell’acqua 2 con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti in un altro giorno, lasciando via libera al reality. Dopo la sospensione di gennaio della diretta del venerdì però è già previsto che a febbraio torni la seconda puntata settimanale, lasciando di fatto gli spettatori senza la seconda diretta solo per 3 settimane. Non è chiaro se durante questi ulteriori due mesi siano previste entrate di altri concorrenti. Per un po’ era circolata la notizia di possibili ripescaggi tra i concorrenti eliminati ma per ora il Grande Fratello non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali.

Insomma ci aspettano ancora 2 intensi mesi del reality e siamo sicuri che la produzione metterà i Vipponi davanti a numerose divertenti dinamiche. Non ci resta che sintonizzare la tv su canale cinque tutti i lunedì alle 21.45