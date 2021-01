Non se ne esce. E lo sapevamo. C’era stato il lockdown leggero ad inizio novembre con la prospettiva di salvare il Natale. E’ andata come è andata, con l’ennesimo Dpcm che ha stravolto le abitudini del periodo natalizio: misure che dovevano scadere il prossimo 15 gennaio per un ritorno alla “normalità” . Ma il Governo ha deciso di anticipare i tempi ed ha al vaglio misure restrittive ulteriori che vorrebbe operative dal prossimo 7 gennaio.

Un Governo sul viale del tramonto, si dice, ma che non rinuncia ad un’ulteriore stretta, che potrebbe essere l’ultima o una delle ultime da parte del medesimo Esecutivo. Dopo si vedrà: un Conte che succede a sé stesso ancora una volta, o un nuovo Premier. Certo che la musica non cambia, perchè orchestra e solisti resteranno più o meno gli stessi, anche se il direttore d’orchestra dovesse allontanarsi piangendo sul proprio fazzoletto, per una volta disgiunto dal taschino dov’è stato riposto, in bella evidenza, negli ultimi trenta mesi.

La stretta appare inevitabile, dicono i bene informati, Repubblica per prima. Un provvedimento che nasconde il fallimento del piano di contenimento pensato e ripensato dal Comitato tecnico scientifico, il manipolo di esperti – probabilmente ben pagati, ma il Governo della trasparenza sui morti nulla ci dice sui costi di questo comitato di salute pubblica – esperti, dicevamo, che hanno portato il Paese a numeri da primato per decessi e a un collasso economico che appare prossimo, se non verrà un premier più accreditato e di più ampie prospettive rispetto al vigente. Secondo questi stessi tecnici la curva dei contagi, in ascesa, continuerà così per almeno una settimana. Erano loro che a marzo da una settimana all’altra si rimpallavano previsioni sul famigerato “picco”, parole usate per riempire il vuoto della comparsata quotidiana sui media.

Ecco, dopo sei mesi siamo al punto di partenza: morti e contagi come se piovesse e loro a fare gli indovini sì, ma con rigore scientifico. Il prodotto di questi fattori inestricabili – approssimazione e incertezza, paura e puntiglio autoritario – si traduce con la facile semplificazione di sola parola: restrizioni. Certo il dito è come sempre puntato verso i cittadini, ed i giorni incriminati sono quelli nel periodo dal 6 al 23 dicembre, giorni dedicati allo shopping grazie alla trovata del cashback voluto ed incentivato dall’Esecutivo. Sul banco degli imputati sono i giorni di esodo verso il Sud, dopo che l’Esecutivo, ancora una volta, e ancora lui, paventava restrizioni agli spostamenti in prossimità della feste, nodo sciolto dopo giorni di voci ed incertezze. Ma, si sa “abbiamo i ministri migliori del mondo” dice il premier, ed è un modo lasciar intendere che questo è il Governo migliore del mondo. Sì, forse lo è: e sta per deciderne un’altra delle sue.

Zona gialla, ma non come prima

Tra le ipotesi allo studio c’è una zona gialla “severa” con decorrenza dal 7 gennaio. Verrebbe sancita attribuendo nuovi criteri per l’Rt che permettano di decretare uno stato di emergenza con valori più bassi. Risultato: basteranno meno contagi per far scattare restrizioni e divieti, criteri che si ripercuoteranno, inevitabilmente sulle soglie stabilite precedentemente per legittimare le zone arancioni e quelle rosse. L’idea, propriamente, è intervenire su due criteri contemporaneamente: l’incidenza dei positivi ogni centomila abitanti e, appunto, l’asticella dell’Rt. Le zone arancioni e rosse scatterebbero con soglie più basse dell’Rt quando l’incidenza dei casi sulla popolazione – calcolata tenendo conto delle ultime due settimane – si mostri superiore a un certo livello, ancora da fissare. L’attuale soglia prima dell’allarme è fissata a 50 casi ogni 100 mila. Oggi la zona arancione parte da 1,25, quella rossa da 1,5: potrebbero diventare rispettivamente 1 e 1,25. Se così fosse, in base ai dati di mercoledì finirebbero subito in zona arancione almeno Calabria Liguria e Veneto; altre tre regioni – Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche – sarebbero prossime a diveltarlo perché tutte ad un passo dal valore 1. Significherebbe chiusura di bar e ristoranti, divieto di spostamenti tra comuni. Ma non basta.

Zone rosse sempre e ovunque, nei week end