Dopo diversi rumors, finalmente Arisa è uscita allo scoperto con il suo nuovo fidanzato. La coppia infatti è stata paparazzata per le strade del centro di Milano mentre si scambiavano baci e teneri abbracci. Ma chi è il nuovo compagno della cantante? Ecco di chi si tratta.

Dopo diversi rumors, finalmente Arisa è uscita allo scoperto con il suo nuovo fidanzato. La coppia infatti è stata paparazzata insieme per le strade del centro di Milano mentre si scambiavano baci e teneri abbracci. Dopo diversi gossip dell’ultimo periodo e dopo le simpatiche ma allusive insinuazioni fatte da Rudy Zerbi durante le puntate di “Amici” ecco che Arisa non si nasconde più. Il primo a parlare di questa relazione infatti, è stato proprio Zerbi che durante le puntate del talent aveva fatto più volte accenno al fidanzamento di Arisa: “Arisa è fidanzata”, ha ripetuto più volte Zerbi. “Io non ho il fidanzato proprio ufficialmente“, gli ha replicato Arisa, pregandolo di “Non dire le mie cose“.

Arisa innamorata del suo manager: ecco come si chiama

Dopo diversi rumors però Arisa ha voluto presentare a tutti il suo nuovo compagno: si tratta infatti del suo manager, Andrea Di Carlo, lo stesso che aveva postato su Instagram degli scatti rivelatori della relazione. Ora la cantante non ha più motivo di nascondere il loro amore e infatti la coppia è stata paparazzata insieme dal settimanale “Chi” per le vie di Milano, tra teneri baci e dolci abbracci.

Andrea Di Carlo è il proprietario dalla Adc Management che segue Arisa; i due infatti probabilmente si sono conosciuti per motivi di lavoro. Il manager è stato il primo a dare dei piccoli indizi pubblicando una foto insieme alla cantante con una didascalia molto esplicita: “Da cosa nasce cosa. E poi La Cosa“. Ma non solo, Andrea infatti ha poi voluto postare tra le proprie Stories Ig uno scatto sfocato, di due bocche che si baciano con sottofondo musicale proprio una canzone di Arisa, Meraviglioso amore mio.

Un periodo pieno di novità per Arisa, che attualmente è molto impegnata dal punto di vista lavorativo e soprattutto televisivo: tra Amici e Sanremo la cantante italiana è concentrata molto sulla sua voglia di realizzarsi professionalmente, senza farsi distrarre dai gossip. Sarà anche per questo che ora non si nasconde più? In una recente intervista aveva infatti dichiarato: “Io nella vita ho sofferto tanto e solo per colpa mia, ma oggi ho capito che bisogna avere fiducia nel futuro e adesso lotto ogni giorno per amare me stessa e gli altri“.