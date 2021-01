Vediamo insieme l’immagine che ha pubblicato la fanpage di Miriam Leone, dove il dècolletè è in primo piano, e cattura l’attenzione di tutti.

Lei è una bellissima e bravissima attrice italiana, e per la precisione siciliana, stiamo parlando della bellissima Miriam Leone.

Vediamo insieme la particolare domanda che ha fatto la fanpage, dove tutti sono stati catturati da ben altro.

Miriam Leone: cosa preferisce il panettone o il pandoro? Ma il dècolleté cattura l’attenzione

In questo momento, come moltissime altre attrici non ci sono nuovi film in uscita al cinema, proprio perché a causa della pandemia in corso sono chiusi.

Anche per Miriam Leone, è stato rimandato dallo scorso anno il film dove interpreta la bellissima e super conturbante Eva Kant, in Diabolick.

La sensualissima ladra che indossa una tuta intera nera e che esalta alla perfezione tutte le forme.

In questi ultimi giorni, Miriam, però ha dichiarato di aver finito di girare un altro film, oppure una fiction, non ha specificato cosa, ma solamente che ha terminato le riprese.

Ma torniamo alle ultime ore, dove la sua fanpage, che si chiama MiriamLeonee, ha pubblicato una sua bellissima immagine, dove viene fatta una domanda in particolare per il natale.

Si chiede cosa si preferisce, se il panettone o il pandoro, ma in pochi hanno risposto alla domanda, piuttosto si sono soffermati sul suo florido décolletè che è in primo piano, e che era impossibile non notare.

Il suo volto è perfettamente truccato ed il suo intenso verde degli occhi è ancora più marcato, come il suo candore, contornato da bellissimi capelli rossi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miriam Leone Instagram Fanpage (@miriamleonee)

Miriam Leone è davvero una donna bellissima e molto sensuale, senza però mai diventare volgare o troppo spinta.

E voi cosa ne pensate di questa immagine che ha pubblicato la fanpage a lei dedicata? E soprattutto cosa preferite il panettone oppure il pandoro?