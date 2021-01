Vediamo insieme quale immagine ha pubblicato Sabrina Salerno come abbigliamento casalingo, ed ha lasciato a bocca aperta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Lei è una cantante e donna del mondo dello spettacolo sulla cresta dell’onda da molti anni, stiamo parlando della sempre bellissima Sabrina Salerno.

Tramite il suo profilo social di Instagram, ha pubblicato una immagine di cosa indossava in casa, lasciando tutti senza parole.

Sabrina Salerno: la foto con la sua “mise casalinga” turba il sonno di molti fan

La sua carriera è iniziata nei lontani e magici anni 80, e la sua bellezza con il passare degli anni è aumentata, ed è sempre più bella e sensuale.

Stiamo parlando di Sabrina Salerno, che come molti di noi sta trascorrendo queste festività natalizie in modo diverso da solito, ovvero in casa.

LEGGI ANCHE —-> MARIA GRAZIA CUCINOTTO, LA SCOLLATURA SCATENA IL WEB “SPETTACOLO MERAVIGLIOSO”

Molti vip, come molti di noi, anche per festeggiare il capodanno si sono vestiti, in modo carino ed elegante, piuttosto che rimanere in pigiama.

Ma la bellissima Sabrina Salerno, nelle ultime ore, ha pubblicato cosa ha scelto di mettersi per rimanere in casa, in queste giornate piovoso.

LEGGI ANCHE —-> PAMELA PRATI, IL VESTITO TRASPARENTE MOSTRA UN FISICO PERFETTO: “LA GRANDE BELLEZZA”

Nella fotografia che troviamo su Instagram, il suo volto è perfettamente truccato, mettendo in evidenza lo sguardo sensuale, e le sue bellissime labbra carnose.

Indossa poi, dei pantaloni neri, che sembrano di pelle, che esaltano le sue bellissimo curve, ed una maglietta di pizzo nero, che lascia intravedere l’intimo al di sotto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Il suo florido décolleté è ben evidenziato, e la fotografia è stata commentata con moltissimi complimenti per il suo aspetto.

In molti le chiedono come fa a rimanere così bella e a migliorare con il tempo che passa, tanto da far invidia alle ragazze molto più giovani di lei.

E voi cosa indossate quando siete in casa e piove? Fate come la bellissima Sabrina Salerno, oppure preferite un altra mise casalinga?