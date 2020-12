Vediamo insieme che cosa ha dichiarato la bella e brava cantante Arisa, su una sua passata ossessione particolare.

Uno dei nuovi insegnati del programma Amici 20 è proprio lei, stiamo parlando di Arisa, che in questi giorni sta rilasciando varie interviste.

Vediamo insieme che cosa ha dichiarato, sulla sua vita lasciando senza parole.

Arisa confessione shock: “Ero ossessionata da questa cosa”

In questo momento la super simpatica e bella insegnate del talent, condotto da Maria De Filippi, ovvero Amici 20, sta facendo avere un grandissimo consenso di pubblico ad Arisa.

LEGGI ANCHE —-> BARBARA D’URSO è FIDANZATA? E’ STRISCIA LA NOTIZIA A SVELARE L’IDENTITà MISTERIOSA

La brava cantante è anche tra i prossimi concorrenti del Festival di Sanremo 2021, e nelle scorse ore ha rilasciato una bella intervista alle pagine di Di Più Tv.

Questo è davvero un momento molto fortunato per lei, ed ha fatto anche alcune particolari rivelazioni sul suo passato.

Arisa ha confessato le seguenti parole:

LEGGI ANCHE —-> FESTIVAL DI SANREMO 2021: ELODIE CO-CONDUTTRICE, ACHILLE LAURO E IBRAHIMOVIC OSPITI FISSI

“Ero ossessionata dal controllare tutto..per anni non ho saputo godermi a pieno le vittorie. Così come, più in generale, le cose positive che mi capitavano”

Fortunatamente questo momento particolare è passato e ci è riuscita anche grazie alla psicoterapia che ha seguito per vari anni.

Arisa, quindi riesce ad affrontare la vita nel migliore dei modi, e sicuramene anche a godersi la sua settimana partecipazione al Festival di Sanremo, che si dovrebbe tenere dal 2 al 6 di marzo, il suo brano si intitola “Potevi fare di più”.

Per quanto riguarda, invece il suo lavoro come insegnante nella scuola più famosa della televisione, ovvero quella di Amici, Arisa sta riscuotendo un enorme consenso da parte del pubblico.

E voi cosa ne pensate della dichiarazione che ha rilasciato Arisa? Anche voi avete avuto momenti particolari dal quale, però siete riusciti ad uscirne?