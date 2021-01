Vediamo insieme quale delle tante tradizioni di capodanno, la bellissima Elettra Lamborghini ha deciso di rispettare, ma stupendo i fan.

La bellissima Elettra Lamborghini si trova in vacanza sulla neve, insieme a suo marito Afrojack.

Ma nella notte di capodanno è successo qualcosa di particolare, vediamo insieme che cosa.

Elettra Lamborghini: a capodanno rispetta la tradizione ma stupisce i fan

Lei è una bellissima cantante e personaggio del mondo dello spettacolo, e la sua bravura va pari passo con le sue doti canore.

Come sappiamo, in questo momento di festa, possiamo incontrare davvero poche persone, ma Elettra Lamborghini, insieme al marito, Afrojack, sta trascorrendo le sue giornate in montagna.

Ovviamente, si stanno rilassando e stanno trascorrendo molto tempo insieme, ma torniamo alla bellissima notte di capodanno che ci siamo appena lasciati alle spalle.

Elettra ha mostrato come prima cosa, la sua scelta per quanto riguarda l’abbigliamento, ovvero un bel vestito nero, e lungo, pieno di brillantini, che esaltava alla perfezione le sue doti fisiche.

Ma una volta passata la mezzanotte, e terminati i vari festeggiamenti, sono tornati in camera, ed Elettra ha mostrato, di aver rispettato la tradizione.

Indossava, infatti, un completo intimo rosso, che metteva in risalto le sue prosperose forme, mentre mangia della cioccolata dal letto.

Utilizza un coltello, per mangiarla, e come lei dichiara nelle stories che ha pubblicato su Instagram, andavano a dormire poco dopo.

Elettra ha anche mostrato la colazione della mattina dopo, che è davvero abbondante e variegata.

Anche voi avete rispettato le varie regole per avere un po’ di fortuna con l’arrivo del nuovo anno? Cosa avete indossato?