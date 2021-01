Vediamo insieme per quale motivo la super amata, Maria Teresa Ruta, si è accasciata a terra ed è entrata letteralmente in crisi.

Lei è un delle protagoniste di questo ultimo Grande Fratello Vip, ha superato ben oltre le 18 nomination, e stiamo parlando quindi di Maria Teresa Ruta.

Vediamo insieme che cosa è successo e per quale motivo, la bella e brava giornalista è entrata in crisi.

GF Vip Maria Teresa va in crisi e si accascia per terra: il doloroso motivo

Come ben sappiamo, il super seguito Grande Fratello, sia nella versione vip che in quella nip, non si è mai protratto con una puntata di Capodanno, come è successo quest’anno.

Nella puntata del 31 dicembre, ci sono stati momenti molto divertenti grazie alle tante sfide, di ballo e canto, ma anche un momento molto toccante e profondo.

Alfonso Signorini, infatti, ha voluto comunicare ai ragazzi che si trovano nella casa da molti mesi, che nell’ultimo periodo dell’anno ci sono stati numerosi lutti di personaggi molto famosi.

Ha deciso quindi di mandare un breve video, dal nome “chi ci ha lasciato nel 2020”, dato che gli inquilini non hanno contatti con il mondo esterno.

I concorrenti hanno quindi appreso della scomparsa di Stefano D’Orazio dei Pooh, di Gigi Proietti, di Diego Armando Maradona e del calciatore Paolo Rossi.

Nel momento in cui si è vista l’immagine di Pablito, Maria Teresa Ruta, non ha assolutamente preso bene la notizia, essendo una grandissima appassionata di calcio ed ex conduttrice del programma La Domenica Sportiva.

Maria Teresa si è messa le mani tra i capelli ed ha iniziato ad urlare no, ovviamente anche gli altri inquilini sono rimasti sconvolti dalle notizie avute da Alfonso Signorini, ma anche dalla reazione dell’inquilina.

Alfonso Signorini le ha poi chiesto come mai una reazione del genere, e Maria Teresa ha ricordato che lo aveva intervistato tra i primi calciatore quando ha fatto il suo esordio nella Rai.

