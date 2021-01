Vediamo insieme la super sensuale fotografia che ha pubblicato Anna Tatangelo su Instagram che ha lasciato tutti senza parole.

La sua bellezza e sensualità, è davvero tanta, e non ha problemi a mostrarla, stiamo parlando di Anna Tatangelo.

Vediamo insieme l’immagine che ha pubblicato nelle ultime ore sul suo profilo social di Instagram.

Anna Tatangelo: pantalone abbassato e body trasparente “Una visione”

Lei è una bravissima e super amata cantante, che ha da poco terminato la sua esperienza nel programma di grandissimo successo All Together Now.

LEGGI ANCHE —-> CHIARA NASTI CON TUTTO IN BELLA VISTA, SURRISCALDA I FOLLOWER

Stiamo parlando della cantante originaria di Sora, ovvero Anna Tatangelo, dove in questi ultimi giorni, gira una voce su una sua possibile co-conduzione per il Festival di Sanremo.

Quindi potrebbe partecipare, per la prima volta, in molti anni non come cantante ma con una nuova veste.

Ma per il momento ancora non è confermato, sono voci che circolano sul web, bisogna ancora attendere l’ufficialità.

LEGGI ANCHE —-> MIRIAM LEONE: PANDORO O PANETTONE? MA IL DèCOLLETè CATTURA L’ATTENZIONE

Anna Tatangelo, ha un profilo social molto attivo, che cura direttamente lei, e nelle ultimissime ore ha pubblicato una sua fotografia molto sensuale.

Possiamo infatti, ammirarla, che indossa un pantalone nero, sembra di pelle, che esalta alla perfezione le sue curve ed il suo lato B.

Anna ha anche un body trasparente che lascia gran parte del fianco scoperto, ed una maglietta nera che copre il minimo indispensabile.

L’immagine è tutta di profilo e sulla mano indossa una sorta di piccolo guanto, forse in lattex che le copre solamente alcune dita.

I capelli sono legati un una lunghissima treccia e tutta l’immagine è davvero molto sensuale, senza mostrare troppo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

In pochissimo tempo, come ci si aspettava, è stata super commentata ed apprezzata, per la sua bellezza, che è davvero oggettiva.

E voi cosa ne pensate del look scelto da Anna Tatangelo in questa particolare immagine che ha pubblicato su Instagram?