Laura Torrisi in ospedale: “Battaglia che combatto da anni”. Le sue condizioni

Laura Torrisi ha scritto un lungo post su Instagram: l’attrice ha raccontato ai suoi follower la battaglia che ormai combatte da anni

L’attrice ha voluto aggiornare i suoi follower di Instagram sulle sue condizioni di salute. E lo ha fatto con un lungo post dove ha riportato la lunga battaglia che da anni sta portando avanti contro l’endometriosi e leiomioma dell’utero, neoplasie benigne che colpiscono le donne in età matura. Le sue condizioni adesso sono buone, ma la ex di Leonardo Pieraccioni ha fatto spaventare i suoi follower che hanno appreso la notizia con grande apprensione. E’ stata la stessa attrice nel lungo post a dare spiegazioni anche sul suo stato di salute, dopo aver trascorso un fine anno in ospedale per un intervento che non ha potuto rinviare. Il post comincia con le parole della piccola Martina, avuta dalla relazione con l’attore e regista toscano: “Tieni mamma, ti lascio i miei guardiani del sonno Stitch e amico verde, così quando non potrò essere qui, ci penseranno loro a te. Marty ❤️”. L’attrice ha voluto ringraziare con il post anche tutti i parenti amici e familiari che non le hanno mai fatto mancare l’affetto e la vicinanza per questo momento particolare della sua vita che ha affrontato con grande coraggio e forza. Parole che come detto sono arrivate inaspettate per tantissimi follower che non conoscevano la sua situazione personale e che hanno riempito di affetto e amore queste ore complicate per l’attrice, che ha superato le difficoltà con grandissima tenacia.

Laura Torrisi ha aggiornato i suoi fan con un lungo post su Instagram, partendo dal suo stato di salute per non dare troppe preoccupazioni ai follower, raccontando anche il suo particolare Capodanno che è stata costretta a vivere: “Sono a casa finalmente e piano piano, sto recuperando. Non sono riuscita a farvi gli auguri di buon anno perché ho passato un capodanno alternativo 🤪🥂”. Poi non potevano mancare i ringraziamenti particolari ai medici ed al personale sanitario di Villa Donatello: “Volevo inoltre ringraziare tutti i medici e gli infermieri di Villa Donatello per la pazienza avuta con me, i miei angeli custodi, i chirurghi Alberto e Roberta, per avermi accompagnata e guidata in questa ennesima battaglia che da anni combattiamo contro l’endometriosi e leiomioma dell’utero”. Una situazione che adesso per fortuna appare tranquilla, con le condizioni dell’ex di Pieraccioni che migliorano per la felicità di tutti i suoi follower. “Vi auguro perciò adesso un buon anno, fatto di ripartenze, come lo è stato il mio, perché ne abbiamo tutti bisogno! 🌟🌈 Torno presto, Laura ❤️”. Come detto, tantissimi sono stati i follower che hanno voluto dare un sostegno morale all’attrice. Ma ci sono stati anche tanti personaggi dello spettacolo e della televisione che con i loro messaggi hanno dato forza all’attrice. Su tutti si legge quello di Sandra Milo: “Oh, questa è l’espressione che voglio leggere sul tuo volto! Forza Laura che il peggio è passato”.