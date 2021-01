Nina Moric spiazza i fan e cambia look: per il nuovo anno ha deciso di stravolgere il colore dei capelli e ripensando al 2020 afferma: “È stato molto difficile”.

Nina Moric spiazza i fan e cambia look: per il nuovo anno infatti la modella ha deciso di stravolgere il colore dei capelli e tingerli di rosa affidandosi al parrucchiere più amato Dale star. Così la Moric ha voluto dare un taglio al passato e tingere di rosa il presente: nuovo look pink power per Nina che si è recata nel salone di bellezza del suo amico e parrucchiere delle star Federico Fashion Style. Un taglio caratterizzato da un bob asimmetrico con capelli ondulati e punte bionde, il tutto arricchito da ciocche color rosa, molto di tendenza ultimamente nei mondo vip. Già questa estate altre star avevano scelto di colorarsi i capelli di rosa: da Chiara Ferragni, Emma, Emily Ratajkowski fino a Nina Moric.

Ma la modella oltre ad aver spiazzato i sui fan con il cambio look radicale, ha deciso anche di augurare a tutti un felice e sereno anno nuovo. E così il 31 dicembre, la showgirl ha pubblicato delle Instagram stories in cui si è mostrata molto provata ed è scoppiata in un lungo pianto ripesando all’anno appena terminato e anche al terremoto in Croazia del 29 dicembre. Voce spezzata, mani che tremano e lacrime sul volto sono la cornice di un discorso molto commovente che riguarda anche la sua madre terra che in questo periodo sta passando giorni molto difficili per via di calamità naturali. Così Nina ha voluto esprimere il suo pensiero: “Tra un giorno entriamo nel 2021, è stato un anno difficile per tutti per la pandemia e poi la mia Croazia ha subito due fortissimi terremoti. Il mio cuore adesso è con loro, con tutte le vittime: ci sono stati sette morti di cui due bambini. Sono con tutte le persone che si trovano per strada, a dormire in macchina. Sono vicina a tutti i croati, servono coperte, acqua e cibo per questo persone“.