Uomini e Donne, Rosa Perrotta: pace fatta con Pietro Tartaglione?

Hanno stupito tutti le ultime Instagram Stories dell’ex tronista Rosa Perrotta: segnali di una ritrovata pace con Pietro Tartaglione? Ecco le immagini che hanno fatto tanto parlare.

Sembra che tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione stia tornando la pace, mettendo così fine al periodo di crisi che ha separato per qualche tempo la coppia.

Gli indizi sono molto chiari, e alle immagini che l’ex tronista di Uomini e Donna aveva condiviso solo il giorno prima adesso si sono aggiunte anche quelle di Pietro. Entrambi infatti hanno condiviso delle fotografie e video colmi di ricordi di quando la coppia era ancora insieme e felice. Ecco le immagini delle loro Instagram stories.

Sembrava finita tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, soprattutto dopo l’ammissione di un presunto flirt di Rosa, sul quale però Pietro non si era mai espresso. Ed invece di nuovo la coppia torna a far parlare di sé e lo fa tramite i social. Entrambi infatti hanno condiviso su Instagram delle tenere Stories che ripercorrono i bei momenti passati in compagnia l’uno dell’altra. Che sia un segno di una pace ritrovata? Ecco che cosa è successo.

La storia tra Rosa e Pietro e la recente crisi

Pietro e Rosa si erano incontrati nel 2017 nel programma di Canale 5 “Uomini e Donne”, nel quale la Perrotta partecipava nelle vesti di tronista e Pietro come corteggiatore. Il noto dating show di Maria De Filippi li aveva uniti e aveva fatto sbocciare tra loro l’amore.

Il loro era un legame vero e forte, tanto da portarli a mettere al mondo un figlio: Domenico, detto affettuosamente Dodò, nato il 25 luglio del 2019. La coppia è stata da subito una delle più amate della storia di Uomini e Donne e ha raccolto nel tempo tanta approvazione e una vera e propria schiera di fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pietro Tartaglione (@pietro_tartaglione)

Ma qualcosa ad un certo punto si è rotto, ed è successo recentemente.

Era a metà del dicembre appena trascorso infatti che Rosa aveva ammesso l’aria di crisi che aleggiava tra lei e Pietro, spiegando come la situazione stesse diventando per lei sempre più difficile, senza però svelare le motivazioni che stavano dietro al periodo più brutto della sua vita, come lei stessa lo aveva definito.

Oltre ad aver perso una persona molto importante, Rosa infatti era anche visibilmente dimagrita facendo molto preoccupare i followers. Non solo, nello stesso periodo sul web giravano voci che vedevano le rispettive famiglie litigare: i battibecchi non erano solo tra i due diretti interessati quindi, ma anche tra i loro cari. Anche se questa ipotesi non è mai stata confermata dai diretti interessati, tutto sembrava andare verso questa direzione, addirittura fino a costringerli a passare il Natale separati.

Leggi anche -> Rosa Perrotta, contro i followers “non sono anoressica è un periodo buio”

Leggi anche -> Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione coppia al capolinea? Gli indizi

Le Instagram Stories di Rosa e Pietro: pace fatta?

Sui litigi i due non si erano mai espressi esplicitamente, ma nelle ultime ore sono arrivati degli indizi che potrebbero far tirare un sospiro di sollievo ai fan della coppia.

Sia Rosa che Pietro infatti, hanno deciso di condividere delle belle immagini e video di quando i due stavano ancora serenamente insieme.

Nelle Stories di Rosa la famiglia si mostra in tutto il suo splendore: l’ex tronista, forse presa dalla nostalgia, ha condiviso una vecchia fotografia di famiglia nella quale la coppia e il figlio Domenico appaiono più uniti e felici che mai. Un primo indizio di riappacificazione?

Non solo, ad aggiungere ulteriori dettagli si è messo anche Tartaglione, di qualche ora in ritardo rispetto alla compagna, che ha deciso di regalare ai followers immagini inedite dei bei momenti passati con l’amata. E così, tramite video dei due in costume al mare o a letto insieme in un momento di tenerezza, ha voluto ricordare i giorni spensierati. Che cosa avranno voluto dire? Sicuramente questo è un grosso aggiornamento. Non resta che continuare a seguire la vicenda per capire come si concluderà.