Anna Boschetti è stata una delle protagoniste più discusse dell’ultima edizione di Temptation Island. La bella romana si è fatta notare il carattere forte e deciso e soprattutto per pretendere il fidanzamento ufficiale e un figlio dal compagno di 10 anni più giovane Andrea Boschetti. La coppia era uscita insieme dal reality ma dopo un mese fa Anna ha deciso di lasciare Andrea a seguito di alcuni presunti tradimenti del ragazzo con delle tentatrici del reality, avvenuti dopo la fine di Temptation Island. Da quel giorno Anna ha deciso di cambiare vita mettendo al primo posto se stessa e cercando di sfondare nel mondo dello spettacolo. Sul suo profilo Instagram sono comparso il primo servizio fotografico professionale con diverse foto sexy, inoltre la stessa Boschetti ha dichiarato di essere entrata a far parte dell’agenzia di talent di Eliana Michelazzo, famosa per aver creato lo scandalo del marito immaginario di Pamela Prati. Insomma una nuovo anno da protagonista dopo la fine di Temptation Island, iniziato però in modo turbolento. Almeno se si considerano i commenti negativi dei suoi tantissimi followers che l’hanno criticata per la scelta di partire per Capodanno. Anna ha deciso di trascorrere l’ultimo dell’anno in una Spa insieme alle sue figlie e alcuni amici come testimoniano le sue Instagram Stories. Decisione per niente apprezzata da tante persone che nel rispetto de Dpcm hanno passato il Capodanno a casa.

E soprattutto nel rispetto delle tante persone malate o che non hanno potuto passare i Natale con i loro cari per rispettare i divieti. Non è l’unica Vip aspramente criticata per la propria condotta: Giulia De Lellis in primis. Dopo Aver passato il Natale dividendosi tre due regioni diverse (non si capisce come), la bella influencer è volata in Svizzera attirando l’attenzione dei followers e soprattutto le loro critiche. Lodato invece il comportamento dei Ferragnez che hanno deciso di dare il buon esempio rimanendo nella loro casa di Milano sia a Natale che a Capodanno.

Tornando alla Boschetti la domanda che sono fatti i followers è come sia riuscita ad entrare nell’area piscina di un hotel in piena zona rossa nazionale, cosa vietata in tutta Italia. Non ci resta che attendere le giustificazioni di Anna.