Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sarebbero ai ferri corti. Secondo molti la coppia sarebbe in crisi e starebbe pensando alla separazione. Ecco gli indizi che hanno fatto preoccupare i fans.

Aria di crisi nella coppia composta da Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. La coppia nata nel date show di canale Cinque, Uomini e donne ha sempre condiviso con i propri followers tutte le tappe della relazione. Un amore forte e passionale coronato dall’arrivo del loro primo figlio Domenico nell’estate del 2019. Fino ad oggi i due influencer si erano mostrati felici e sorridenti, dedicandosi spesso parole d’amore. Da qualche tempo però come hanno notato i fan più attenti i due non compaiono insieme in nessun post social, l’ultimo pubblicato da Rosa risale allo scorso 25 ottobre. Decisamente strano per la coppia super presente sui social. Come se non bastasse negli scorsi giorni è successa una cosa molto strana: Pietro ha deciso di ripubblicare una vecchia foto del festival del cinema di Venezia, decidendo però di tagliare la compagna dalla foto. Un altro indizio che fà preoccupare i fans riguarda le stories pubblicate di recente: mentre Rosa appare sempre a casa con il piccolo Dodo, i filmati di Pietro sono girati in altre location e dalle ultime notizie e nelle ultime ore ha fatto una diretta dell’aeroporto di Milano.

La coppia è quindi lontana fisicamente e secondo molti sarebbe distante anche a livello sentimentale. La Perrotta è parsa molto dimagrita nell’ultimo periodo e rispondendo ai followers preoccupati aveva raccontato di stare passando un momento familiare molto complicato e di aver perso peso per lo stress psicologico. Con questi sviluppo la sua magrezza potrebbe essere stata provocata anche dalla crisi con il compagno. Inoltre la bella napoletana ha voluto condividere delle parole sul suo profilo Instagram che sembrerebbero proprio riferite alla sua storia d’amore: “Sono questa, certa di una cosa nella mia vita: io non deludo” ha scritto, lasciando intendere che qualcuno l’abbia invece delusa.

Nessuno dei due diretti interessati ha ancora voluto affrontare l’argomento e chiarire come stanno veramente le cose e addirittura Pietro ha deciso di bloccare i commenti ai suoi ultimi post, probabilmente a seguito dei tantissimi messaggi dei fan dove gli chiedevano proprio dei chiarimenti sul rapporto con Rosa. Non ci resta che attendere e augurare il meglio alla coppia e al loro bambino.