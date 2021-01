Vediamo insieme che cosa ha dichiarato Amadeus sul prossimo Festival di Sanremo, che dovrebbe iniziare a breve.

Per quanto riguarda la prossima edizione del programma, o meglio della gara canora del Festival di Sanremo, il conduttore è stato confermato Amadeus.

Ma vediamo meglio insieme che cosa ha dichiarato nelle ultime ore, lasciando tutti senza parole.

Amadeus sul Festival di Sanremo: “Se continua così non si farà”-tutte le motivazioni

Le selezioni dei cantanti che parteciperanno al programma sono state davvero imponenti come tutti gli anni.

Sembra che siano stati ascoltati oltre 300 brani, per arrivare a quelli che dovremmo sentire sul famoso palco dell’Ariston.

Ma negli ultimi giorni, il padrone di casa Amadues ha rilasciato una particolare intervista alle pagine del giornale Voi.

La domanda che gli è stata posta, è per le norme a causa del Covid, chiedendo se in quel caso il Festival si sarebbe fermato e le sue parole sono state le seguenti:

“Sanremo non si potrà fare in una situazione Covid, anche perché ci sarà un palco esterno… Stiamo parlando del più grande evento italiano.”

Quindi, per il momento, ancora non si è certi di come andrà in onda, e cosa succederà durante il Festival, anche se ci sono varie voci in giro, dove sembra che il pubblico stazionerà in una nave, per evitare contatti con l’esterno.

Amadeus ha poi continuato dichiarando che in gara, quest’anno ci sono davvero molte donne, sono ben 10 in tutta la competizione canora.

Ha proseguito, poi dichiarando, che anche quest’anno come quello passato, ci sarà il suo amico Fiorello a dargli una mano alla conduzione.

Si spera di riuscire a mettere nuovamente in moto il mondo della musica, che ha causa della pandemia è fermo da molti mesi.

Per il momento possiamo solamente attendere e vedere cosa succederà nelle prossime settimane e se il Festival di Sanremo, si farà e soprattutto con quali modalità.