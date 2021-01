Kanye West e Kim Kardashian: divorzio in corso, lui l’avrebbe tradita con un uomo

è ufficiale Kanye West e Kim Kardashian divorziano, secondo le ultime indiscrezioni lui l’avrebbe tradita con un guru del beauty, Jeffree Star, la notizia ha sconvolto i loro fan, ecco cosa sta succedendo

Divorzio in vista per Kanye West e Kim Kardashian, nessuno si aspettava una notizia del genere, sono passati ormai moltissimi anni dal loro matrimonio che, sembrava andare a gonfie vele e nessuno si aspettava che qualcosa tra loro potesse rompersi e quanto meno che qualcuno potesse interferire, negli ultimi due mesi si è parlato di una rottura tra i due che, si è accentuata quando il cantate ha deciso di candidarsi alle elezioni presidenziali in America.

Poche ore fa è arrivata la conferma ufficiale dal New York Post: Kim e Kanye divorziano, a spifferare il dettaglio scottante è stata una persona molto vicina alla coppia, anonima, che ha rivelato dei retroscena scioccanti tra i due, ecco cosa ha detto “Le cose sono decise e il divorzio è imminente. Stanno mantenendo un profilo basso, ma è finita sul serio. Kim Kardashian ha assunto Laura Wasser e sono in trattative per una soluzione, non può più sopportare i colpi di testa di lui, che parla di diventare Presidente USA. Kim ne ha abbastanza di queste cose. Lui invece è sempre più irritato dalla famiglia celebre per il reality show, non vuole più avere a che fare con loro, ha detto che trova la loro vita ‘insopportabile“.

Nelle ultime ore stanno girando alcune voci sul fatto che Kanye avrebbe tradito la moglie con un noto personaggio del make-up, vediamo di chi si tratta.

Kanye West ha tradito Kim Kardashian? lui è un noto guru del beauty

Nelle ultime ore sono emerse delle voci sul web che hanno teorizzato che la reale causa del divorzio sarebbe dovuta a un presunto tradimento da parte di Kanye con un famoso guru del beauty, Jeffree Star, a dare il gossip è stata Ava Louise, una famosa tiktoker americana che ha sganciato una vera e propria bomba in un video dicendo “adesso che la cosa è uscita fuori posso fare delle rivelazioni che tenevo nascoste da mesi. Questo divorzio non è certo una sorpresa. Kanye West si vedeva con un famoso beauty guru, un uomo che fa il beauty guru. Le persone del settore lo sapevano da tempo“. La Tiktoker non ha fatto il nome di Jeffree Star ma ha messo mi piace ai commenti in cui si insinuava che fosse lui l’amante di Kanye, per questo motivo tutti hanno pensato che, sicuramente, fosse lui il motivo del imminente divorzio.

Per il momento ne Kim ne Kanye hanno commentato l’accaduto, per ora i pettegolezzi rimangono tali fino a quando uno dei due protagonisti non dirà la verità, non ci resta che aspettare una dichiarazione.