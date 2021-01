Sara Croce fa arrabbiare Gianmarco Fiory? “Tu sei la mia spalla e io la tua”

Sara Croce ha postato una foto su Instagram con una persona speciale della sua vita: come ha preso la notizia il fidanzato della “Bonas”?

La showgirl ha pubblicato una foto su Instagram che ha confermato un forte legame con una persona importante della sua vita. Foto che secondo qualcuno avrebbe potuto infastidire il compagno della Bonas per quella frase che avrebbe scritto. Ma non si tratta di un altro uomo, e questo basta per tranquillizzare tutti. Parliamo di Camilla Caimi, legatissima alla Venere di Garlasco tanto che si è spinta a scrivere un post che ha lasciato i follower senza parole. “Ho sempre avuto una certezza, anche nei momenti più difficili: che tu sei la mia spalla e io la tua. Sarò sempre qui, per qualunque cosa”. Frase che lascia intendere il bellissimo rapporto tra le due, anche perché la risposta della diretta interessata non è stata da meno: “Anche per me vale la stessa cosa”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Sara Croce e Camilla Caimi amiche inseparabili. Ma anche bellezze uniche. Ovviamente Gianmarco Fiory non ha nulla da temere, il rapporto tra le due è intenso ma l’amore unico della Venere di Garlasco rimane pur sempre lui. Intanto il post pubblicato sul profilo della Bonas di Avanti un altro ha scatenato una serie di reazioni, anche ironiche. “Vi prego, baciatevi” ha scritto qualcuno, confermando il pensiero malizioso che lo scatto potrebbe dare ad un primo impatto. Ma anche tantissimi altri i commenti che ha raccolto la foto, compreso i like che hanno testimoniato la popolarità della showgirl da un lato, ma anche l’assoluta bellezza di entrambe le amiche, che sono inseparabili ma anche dotate di una sensualità unica. Una pioggia anche di like ha caratterizzato il post sin dalla sua pubblicazione. Post che anche stavolta abbiamo pubblicato sotto e che lasciamo giudicare a voi. Tra le due, chi è la vostra preferita?