Malgioglio, arriva la canzone ispirata a Oppini e Zorzi: “Un’amore possibile”

Cristiano Malgioglio in un’intervista lo ha annunciato: è in arrivo una sua canzone ispirata a ciò che è successo tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini nella Casa del Grande Fratello Vip 5. “Una storia d’amore impossibile“, ecco come la ha descritta Malgioglio a Novella2000.

Cristiano Malgioglio non si ferma e non vuole limitarsi alla bella lettera già recitata in trasmissione per parlare dell’amore impossibile tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini: il paroliere ha voluto fare di più, scrivendo una canzone interamente sull’argomento.

L’amore ai tempi del Grande Fratello

Durante il Grande Fratello, si sa, possono nascere delle antipatie ma anche tanti amori, come quello “storico” tra Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli, che si erano incontrati nel 2004 durante la quarta edizione del reality show. I due ancora oggi infatti stanno insieme, dopo essersi sposati ed avere avuto due figli.

Ma non sempre le storie sono tutte così rose e fiori: molte volte l’amore può non essere corrisposto. È successo così in questa quinta edizione del Grande Fratello Vip a Tommaso Zorzi che, dopo essersi innamorato dell’amico Francesco Oppini, ha ricevuto da lui un due di picche.

Anche se i due amici hanno giurato di rimanere in stretto contatto dichiarandosi grande affetto reciproco, Tommaso ha molto sofferto per la situazione scomoda in cui è capitato, soprattutto perché non era la prima volta che l’influencer soffriva per amore, in particolare dopo essersi innamorato di un eterosessuale.

E qui era entrato in gioco Malgioglio: il cantante, che nel momento dello sfogo di Zorzi si trovava nella Casa, aveva cercato di consolare il coinquilino spiegandogli di capire bene che cosa stava provando perché in passato era successo pure a lui. La storia tra i due amici lo aveva così colpito al punto da scrivere una bella lettera sull’argomento, che era stata poi recitata in trasmissione.

Leggi anche -> GF Vip, Maria De Filippi sorprende in puntata Tommaso Zorzi: “È un onore”

Leggi anche -> Gf Vip: Zorzi nella bufera, spuntano due ex che si contendono il Gieffino

La canzone di Cristiano Malgioglio

Ed ora, dopo la profonda lettera, potrebbe arrivare addirittura una canzone per Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, o almeno così ha promesso Cristiano Malgioglio durante un’intervista a Novella 2000.

Il profondo affetto rimasto tra i due amici ha infatti toccato nel profondo il celebre paroliere che ha deciso così di trasformare la vicenda in musica, facendo convergere le sue emozioni in un brano che parla di un amore non corrisposto tra un omosessuale che si innamora di un eterosessuale.

È stato una volta uscito dal reality che Cristiano Malgioglio ha iniziato a pensare ad una canzone proprio ispirata alla storia dei due gieffini.

A proposito del suo nuovo pezzo ha infatti dichiarato nell’intervista a “Novella 2000”: “C’è qualcosa di “Je t’aime moi non plus” di Jane Birkin e Serge Gainsbourg, ma soprattutto c’è la storia che ho visto nella Casa: quella tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini“. Chissà cosa ne penseranno i due diretti interessati!