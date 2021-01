Gf Vip, Tommaso Zorzi nei guai, due ex fidanzati del gieffino hanno confessato di averlo frequentato poco prima del suo ingresso nella casa, ad uscire allo scoperto sono Luca Vismara e Kevin, entrambi hanno dichiarato di aver avuto un flirt passionale con Zorzi nello stesso periodo, ecco cosa è successo

Nelle ultime ore ad essere al centro dei gossip è un concorrente del Gf Vip, cioè Tommaso Zorzi, il gieffino ha conquistato i telespettatori soprattutto per la sua storia travagliata con l’ex concorrente, Francesco Oppini, Zorzi dopo che il telecronista ha deciso di abbandonare la casa ha fatto una confessione inaspettata dichiarando di essere innamorato di lui, purtroppo questa la storia di un amore non corrisposto visto che Oppini è etereo e anche fidanzato, Tommaso consapevole di questo non riesce comunque a dimenticarlo nonostante sappia che tra loro ci sarà solo una bella amicizia, ma qualche ora fa sono spuntati due uomini che hanno confessato di aver avuto una storia Tommaso poco prima che entrasse nella casa e soprattutto nello stesso periodo, scopriamo di chi si tratta e come sono andate le cose.

Tommaso Zorzi nel triangolo amoroso, spuntano due ex “ci siamo visti prima che entrasse”

Il primo a dichiarare di aver avuto una storia con Zorzi è stato Luca Vismara, ex partecipante di Amici e dell‘Isola dei Famosi, il cantante ha raccontato della sua frequentazione con Tommaso durante la serata di Capodanno su Biccy, Luca ha confessato “Io e lui ci siamo visti più e più volte, se nascerà qualcosa sarà fuori dal Grande Fratello Vip, lontano da tutto il mondo che ci circonda. Vedremo di conoscerci meglio” quindi Vismara ha dichiarato di voler continuare la sua storia con Zorzi dopo che uscirà dalla casa e ha anche aggiunto “è vero che qualcosa c’è stato, non abbiamo giocato a briscola e nemmeno a tombola, lascio le porte aperte a Tommaso Zorzi, se lui aprirà i portoni io sono felice” insomma Vismara lascia libera scelta a Tommaso, dalle sue parole è chiaro che lui sarebbe disposto a continuare la loro relazione, vedremo cosa ne penserà il gieffino.

Ma non è finita qua, perchè ad uscire allo scoperto nelle ultime ore, dopo le dichiarazioni di Luca Vismara, è stato Kevin, un ragazzo milanese che sempre nella diretta con Biccy ha risposto alla confessione di Luca, dichiarando di aver avuto anche lui una storia con Tommaso fino a poco tempo prima che entrasse nella casa del Gf Vip, infatti le sue parole sono state “‘mi pare strano che Vismara lo frequentasse prima del Grande Fratello, perché prima del Grande Fratello Tommaso usciva con me quasi ogni sera, per non dire tutte le sere“. Kevin ha continuato il racconto confessando che lui e Zorzi si sono conosciuti tramite amici in comune a Milano ed appena si sono visto “è nata una forte attrazione” e subito dopo si sono iniziati a sentire tramite messaggio per poi vedersi direttamente la sera stessa.

Kevin ha anche dichiarato che tra lui e Tommaso si sono visti tutte le sere fino al giorno del suo ingresso nella casa e in una di quelle serate gli ha dato un bacio davanti a tutti e ha aggiunto “in albergo però abbiamo continuato a sentirci perché lui il cellulare lo aveva, quindi davvero fino all’ultimissimo ci siamo sentiti, fino a quando non gli hanno tolto il telefono. Io non gli ho detto ‘ti aspetto’ perché non mi andava di fare promesse, dato che era un flirt“.

Sembra quindi che Tommaso al momento si trovi in un triangolo amoroso, vedremo se Alfonso Signorini svelerà al gieffino di questo dichiarazioni scottanti, non ci resta che aspettare per scoprire cosa succederà.