Vediamo insieme alcune anticipazioni sulla soap opera Daydremer dove il personaggio interpretato da Can Yaman è disperato.

La soap opera turca, che vede Can Yaman come attore è davvero molto amata e seguita, stiamo parlando ovviamente di Daydremer.

Vediamo insieme alcune anticipazioni che arrivano direttamente dalla Turchia che lasciano senza parole.

DayDremer anticipazioni direttamente dalla Turchia: “Can è disperato”

Le puntata che stanno andando in onda in Turchia, per quanto riguarda la soap opera DayDremer sono davvero particolari.

Perché Can scoprirà che la sua relazione con Sanem poteva continuare solamente se lui faceva un gesto davvero folle.

La bella ragazza inizierà a lavorare per Yigit che finirà per cedere al suo fascino, e l’editore farà credere a Can che ha distrutto il suo manoscritto.

Divit, per questo motivo decide di lasciare la sua amata terra ed anche la sua donna, ma dopo un distacco lungo ben un anno, deciderà di tornare ad Instambul per riprendersi la sua amata, Sanem.

L’imprenditore, poi cercherà di sposare la bella Sanem, ma lei rifiuterà la proposta fatta, e con Can saranno quasi sul punto di scambiarsi un dolcissimo bacio.

I due giovani parleranno e Sanem gli confessa di averlo cercato, ma che il telefono di Can era spento, ed il bel ragazzo si maledirà per la decisione presa, perché altrimenti avrebbero fatto pace.

Quindi le anticipazioni che arrivano dalla Turchia sono davvero molto interessanti e succulente senza dover aggiungere ulteriori dettagli, e si attendono al loro arrivo in Italia.

Per il momento, potremmo goderci alcune prime serata della soap opera Daydremer su Canale 5 che sicuramente saranno un grandissimo successo per il canale.

E voi seguite la soap che ha decretato il grandissimo successo di Can Yaman, non solamente in Italia?