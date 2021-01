E Zingaretti? Il segretario del PD tace. In un contesto in cui tutti si agitano e muovono le proprie mosse, rimane immobile ad osservare la situazione. Per lui il Conte ter è opzione percorribile, ma sembra anche quello meno preoccupato dalla prospettiva di tornare al voto, all’interno della Maggioranza. Certamente non intende legarsi mani e piedi e consegnarsi a Matteo Renzi.

Il punto è che l’esito della crisi che sembra ormai in procinto di aprirsi è davvero imprevedibile. Molto dipenderà anche dall’esito del vertice che dovrebbe – potrebbe – tenersi tra oggi e, al massimo, domani. Mancano due giorni al Consiglio dei Ministri fissato per la Befana, quando – ormai appare certo – i Ministri renziani Teresa Bellanova ed Elena Bonetti rassegneranno le loro dimissioni. Da quel momento la crisi sarà reale e il processo conoscerà un’improvvisa accelerazione: Conte potrà tornare in Aula, per una pericolosissima conta, oppure salire al Colle per rimettere il proprio mandato. A meno che il vertice tra i leader non apra una nuova strada. Ma il pallino, in questo caso, pare sia nelle mani di Matteo Renzi.