Vediamo insieme che cosa ha fatto Arisa, in questi ultimi giorni e come ha stravolto il suo look, per il rientro ad Amici, dopo la pausa.

Come sappiamo benissimo, molti programmi si sono presi una pausa per il periodo natalizio, e tra questi c’è proprio Amici di Maria De Filippi.

Vediamo insieme, cosa ha deciso di fare Arisa, cambiando completamente il suo aspetto, e lasciando tutti senza parole.

Arisa stravolge completamente il look: ecco come si presenterà ad Amici

Per lei lo scorso anno si è concluso in modo davvero positivo, è entrata a far parte della scuola di Amici, il talent condotto da Maria De Filippi, che cerca nuovi cantanti ed attori, ma anche ballerini.

LEGGI ANCHE —-> ALFONSO SIGNORINI ARRABBIATISSIMO FA UN ANNUNCIO CHE LASCIA SENZA PAROLE

Oltre a lei come giudice è arrivata anche Lorella Cuccarini, e tutte e due le nuove insegnanti hanno subito raccolto un grande consenso di pubblico.

Per quanto riguarda Arisa, molto spesso battibecca con gli altri colleghi, ma poi si riesce sempre, o quasi, a risolvere la situazione.

Lei poi è una cantante che ci ha abituato alle sue mille facce e alle sue incredibili trasformazioni di look.

LEGGI ANCHE —-> BIANCA GUACCERO ABBANDONA LO STUDIO I DIRETTA: “QUESTA PROPIO NO!”

Nelle passate settimane, Arisa ha dichiarato di aver rinunciato a qualsiasi ritocco di chirurgia estetica, per lasciare il suo volto così com’è.

Per quanto riguarda, invece i suoi capelli, ha deciso di trasformare il suo caschetto castano, con extension aggiungendo due simpatiche ciocche bianche.

Insomma, Arisa riesce sempre a trova un qualcosa per modificare il suo look, che lascia sempre senza parole, è davvero un camaleonte.

Quindi, con la ripresa del programma, chi pensava di ritrovare Arisa come l’aveva lasciata avrà sicuramente una sorpresa particolare.

E voi cosa ne pensate di questo piccolo, ma grande, cambiamento nel suo look? Vi piacerebbe anche a voi fare qualche “pazzia” e cambiare qualcosa?