Vediamo insieme che cosa è successo nella puntata di ieri, e per quale motivo la bella Bianca Guaccero ha abbandonato lo studio in diretta.

Il programma condotto dalla bellissima e bravissima Bianca Guaccero sembra non avere un momento di pace.

Nella puntata di ieri la padrona di casa, ha lasciato in diretta lo studio, ma vediamo meglio insieme che cosa è successo e per quale motivo.

Bianca Guaccero abbandona lo studio in diretta: “Questa battuta proprio no!”

Il programma Detto Fatto, che tutti sappiamo ha subito uno stop per via di un tutorial eccessivo, è iniziato nuovamente per la gioia del suo pubblico, che lo segue con molto affetto.

Ed oltre alla bravissima Bianca Guaccero, c’è anche Jonathan Kashanian che con la sua rubrica riesce sempre a far strappare un sorriso.

Ma nella puntata di ieri è successo qualcosa di davvero particolare, e la bella Bianca ha dichiarato di voler lasciare lo studio, dopo una battuta.

La puntata di ieri, essendo quella prima della festa per la Befana, era incentrata su di lei, la super classifica.

E mentre si scherzava Jonathan ha detto queste parole:

“Devo dire che in anni dove tutti sono passati all’aspirapolvere, la Befana continua a preferire la scopa”

Immediatamente dopo le parole, Bianca ha dichiarato:

“Mi autoelimino, vado via dallo studio”

Si è alzata ed è andata verso l’uscita dallo studio, il tutto in modo molto ironico e simpatico, senza nessuna malizia.

La classifica, poi è continuata indicando le varie attrici che hanno ricoperto il ruolo di Befano, in vari film, come Paola Cortellesi, o Veronica Pivetti.

Una puntata, ed un momento, quella della superclassifica di Jonathan sempre molto divertente ed apprezzato dal pubblico.

E voi seguite il programma condotto da Bianca Guaccero, e tutta la sua squadra in onda su Rai2 il pomeriggio?