Kim Kardashian e Kanye West si sono lasciati: “Ho chiuso, ne ho abbastanza”

Nessun riavvicinamento e lieto fine per una delle coppie più famose del mondo: la bella e formosa imprenditrice e personaggio televisivo ed il famoso rapper verso il divorzio. E’ quello che si legge dai media americani, primo tra tutti il New York Post che parla ormai di una relazione ai titoli di coda tra i due. Tanti i problemi che la coppia ha dovuto affrontare in questi mesi, soprattutto a causa di un disturbo bipolare di Kanye che aveva portato i due a decidere di prendersi una pausa per tentare di salvare il rapporto nei bene dei figli. Ma dalle ultime affermazioni che avrebbe rilasciato il rapper non ci sarebbe più margine per recuperare: “Ho chiuso con i Kardashian” avrebbe affermato con rabbia. “Ne ha abbastanza” ha rivelato una fonte vicina ad entrambi facendo il punto della situazione. Adesso pare davvero che si sia arrivati alla fine della loro storia d’amore dopo il crollo di uno dei matrimoni più commentati del secolo.

Kim Kardashian e Kanye West hanno visto crollare definitivamente il loro matrimonio durante il primo lockdown di marzo. Il disturbo bipolare del rapper è stato raccontato anche dalla moglie che in un primo momento ha provato a restare vicino al marito. Ma secondo quanto raccontato dal New York Post il matrimonio tra i due sarebbe definitivamente fallito. Si parla anche di un legale della Kardashian – Laura Wasser – specializzata in divorzi dei vip già ingaggiato. Secondo i media americani i due stanno tentando di mettere il tutto sotto silenzio, ma il loro obiettivo sarebbe fallito in quanto la notizia della loro separazione è ormai di dominio pubblico. Intanto la famosissima web influencer ed imprenditrice continua a farsi apprezzare su Instagram con tanti post e video pubblicati sul suo profilo ufficiale che conta ormai 198 milioni di follower.