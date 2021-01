La relazione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli all’interno della casa del GF Vip continua a creare polemiche: a rimproverare l’ex velino ci pensa anche sua madre, che entra nella Casa più spiata d’Italia.





Il pubblico del GF Vip si è diviso tra i sostenitori della relazione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli e chi invece proprio non crede alla loro buona fede delle loro intenzioni. Dopo il primo bacio nato per gioco sotto il vischio, Giulia e Pierpaolo sono diventati inseparabili, scambiandosi passionali effusioni per gran parte della giornata. Per molti inquilini della casa e telespettatori però le manifestazioni di affetto tra i due neo innamorati sarebbero troppo spinti. Il primo a confrontarsi con Giulia Salemi è stato Tommaso Zorzi che ha fatto notare all’amica di essere in diretta nazionale, consigliandole quindi di avere atteggiamenti più decorosi. Al momento Giulia si è decisamente seccata delle critiche di Tommaso, ma dopo un piccolo battibecco ha promesso di ascoltare i suoi consigli, giurando di non dormire mai nello stesso letto con Pierpaolo. Poche ore dopo, complice una notte passata insieme a Pierpaolo nel Cucurio, la coppia non solo ha dormito insieme ma a seguito della troppa passione sotto le coperte la regia ha dovuto censurare la nottata, staccando la telecamera. Un atteggiamento che non è piaciuto anche a Margherita la mamma di Pierpaolo. Durante la videochiamata di Capodanno, la signora Margherita e il marito hanno messo in guardia il figlio dicendogli che stava perdendo consensi al di fuori della casa e avrebbe dovuto vivere il suo percorso singolarmente. Parole che non sono piaciute a Pierpaolo che ha zittito la madre decisamente seccato.

L’incontro e il chiarimento tra Pierpaolo Pretelli e la mamma Margherita al GF Vip 2021 | Video Mediaset https://t.co/PDkzXNb1LA — Notiziedi (@Notiziedi_it) January 5, 2021

Ieri sera però il GF Vip ha invitato nuovamente Margherita per chiarire definitivamente la situazione con il figlio. Molti telespettatori si sarebbero aspettati un dietrofront da parte della mamma, invece anche ieri sera ha voluto chiedere nuovamente al figlio di frenare i suoi bollenti spiriti nei confronti dell’influencer. Margherita ha ricordato al Pierpaolo che a casa a guardarlo c’è suo figlio di 3 anni che potrebbe soffrire nel vederlo tra le braccia di un’altra donna.

Sembra quindi che la nuova coppia sia già ostacolata dalla famiglia che preferirebbe che Pierpaolo si vivesse l’esperienza da solo facendosi conoscere dal pubblico. Non ci resta che attendere per capire se la coppia deciderà di vivere questa storia d’amore o preferirà ascoltare i consigli dei coinquilini e dei familiari a casa.