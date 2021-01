Diego Abatantuono, matrimonio in gran segreto con Giulia Begnotti

Il matrimonio segreto tra Diego Abatantuono e Giulia Begnotti è venuto allo scoperto solo nelle ultime ore, dopo che l’attore si è lasciato scappare sull’argomento un commento rivelatore durante un’intervista per Oggi. Ecco che cosa ha detto Abatantuono.

Diego Abatantuono ha sposato la sua storica fidanzata Giulia Begnotti, con un matrimonio segreto che si è tenuto ben lontano da sguardi inopportuni.

Diego e Giulia: una lunga storia d’amore

Il grande attore ha così coronato la sua lunga storia d’amore con un sobrio e riservato matrimonio, che ha visto la coppia formata da Diego e Giulia Begnotti giurarsi eterno amore e scambiarsi le fedi. Un matrimonio arrivato dopo parecchi anni di frequentazione e due figli: la coppia infatti sta insieme da più di trent’anni!

L’unione tra Diego e Giulia è infatti sempre stata molto solida e i due hanno avuto anche due figli: Matteo, il loro primogenito, classe 1995, si chiama come il nonno. Il secondo figlio Marco è nato invece a soli due anni di distanza dal fratello, nel 1997.

La rivelazione di Abatantuono durante l’intervista

Del matrimonio non si è mai saputo nulla e comunque ancora poco si sa: anche solo la notizia che questo sia avvenuto è trapelata quasi per caso, durante un’intervista che Abatantuono ha recentemente rilasciato a “Oggi” e che aveva come argomento principale la presentazione del suo ultimo film “10 giorni con Babbo Natale”, uscito il 4 dicembre 2020.

È stato infatti in risposta alla domanda dell’intervistatore sul perché non avesse ancora sposato la compagna che Diego ha risposto: “Giulia e io ci siamo sposati“, aggiungendo subito dopo in tono ironico: “Mi scusi se non gliel’ho comunicato personalmente“.

Quando è avvenuto il matrimonio?

E da qui il gossip: possibile che la coppia si sia sposata riuscendo a dribblare paparazzi e giornalisti di cronaca rosa? A quanto pare sì.

Del matrimonio non è nota nemmeno la data: l’attore e la moglie infatti non hanno mai reso noto il giorno nel quale è avvenuto.

Un sospetto però c’è, potrebbe risalire a quando Giulia Begnotti ha pubblicato, a inizio marzo del 2018, delle fotografie con l’hashtag #bacialosposo, nelle quali sono ritratti un gruppetto di amici sicuramente riuniti per un matrimonio. Che quello fosse proprio quello in gran segreto di Abatantuono e Begnotti?

Chi è Giulia Begnotti

Della moglie di Abatantuono si sa veramente poco: Giulia è infatti una persona molto riservata, tanto che sui suoi profili social pubblici ha pubblicato pochissime foto della sua vita privata, e addirittura quasi nessuna insieme al suo amato Diego.

A differenza del marito infatti non ha niente a che vedere con il mondo dello spettacolo, e persino le sue uscite ufficiali in pubblico sono gran poche.

Insomma, non c’è da stupirsi se il matrimonio si sia svolto in totale segretezza, mantenendo uno stile di vita low nonostante il marito sia conosciuto ed apprezzato come attore in tutta Italia e oltre.