Elena Morali, cambiamenti in vista col nuovo anno: “Mi preferite con o senza?”

Elena Morali irresistibile su Instagram: la compagna di Luigi Favoloso in vena di cambiamenti per il nuovo anno ha chiesto pareri ai follower

La showgirl ha postato una foto su Instagram che ha evidenziato la sua forte bellezza e sensualità. Tante le sue provocazioni nelle ultime settimane che ha lanciato insieme a Luigi Favoloso. Il suo compagno, ex di Nina Moric, che le ha regalato il sorriso e la spensieratezza, ma soprattutto una storia ad alta intensità che sta emozionando i fan di entrambi. Bellissima e sensuale come non mai, adesso sembra aver ritrovato la felicità e la voglia di apparire in gran forma, a differenza di quanto è successo nel suo recente passato. Con la fine della relazione con il comico Scintilla si era aperta per lei una forte crisi personale, che alla fine è riuscita a superare grazie all’amore con Favoloso, relazione che in tanti avevano messo in discussione ritenendola solo apparenza e trovata pubblicitaria per entrambi. Alla fine con i fatti, tutti gli scettici sono stati smentiti.

Elena Morali e Luigi Favoloso stanno vivendo una storia d’amore ricca di passione. La loro complicità è evidente, ed i due appaiono finalmente felici e senza nessun problema. A differenza di quanto affermava qualcuno nei primi momenti dell’ufficializzazione della loro storia. Adesso l’ex Pupa del programma di Enrico Papi si diverte su Instagram con delle foto e video che mettono in risalto la sua estrema bellezza e sensualità. Nell’ultimo scatto che ha condiviso in evidenza il suo lato b dal bikini che ha mostrato un fisico da urlo. Foto che in pochi minuti ha fatto il giro del web, anche per la curiosità che ha scatenato nei suoi follower: “Mi preferite con o senza treccine???”. Questa la sua novità per il 2021 che la vede felice ed in gran forma, così come conferma il post che abbiamo pubblicato sotto e che lasciamo commentare a voi.