Justine Mattera si traveste da Befana mozzafiato: “Preparo le calze e parto”

Justine Mattera ha scatenato i follower di Instagram con una foto ironica che ha mostrato le sue curve bollenti: una Befana davvero speciale

La showgirl ha fatto impazzire i suoi follower di Instagram in quella che è la notte della Befana. Una delle festività più attese dai bambini, ma guardano la foto dell’ex moglie di Poalo Limiti, potrebbe essere anche quella degli adulti. Infatti lo scatto che ha pubblicato la bellezza italo americana ha lasciato senza parole, con le sue curve bollenti ed una sensualità estrema che ha fatto il giro del web. Non è la prima volta che accade che la 49enne di New York riesce a catturare l’attenzione dei suoi fan non solo grazie alla sua bellezza e sensualità ma anche ad una sottile ironia che emerge in ogni occasione. Non sempre le sue trovate vengono colte, ma questa volta era davvero impossibile non associare la sua battuta alla notte più emozionante e bella per i bambini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Justine Mattera ha scatenato i follower in quella che è la notte della Befana, che a causa dell’emergenza Coronavirus sarà sicuramente diversa anche per lei. Ma anche di fronte alle criticità ed alle brutte notizie, la showgirl riesce sempre a trovare un sorriso, un appiglio di ottimismo che si trasforma quasi sempre in provocazione e sensualità. Anche nell’ultimo post la bellezza americana ha voluto mettere in evidenza la sua bellezza, ma soprattutto le sue curve bollenti che sono emerse dall’intimo trasparente. Scollatura evidente e gesto di agganciare gli autoreggenti: un mix di sensualità che ha fatto impazzire il web. Tantissimi i commenti allo scatto che lei stessa ha spiegato: “Preparo le calze e si parte”. Follower come detto pazzi di lei che si sono scatenati in una marea di commenti e di like che hanno mostrato ancora una volta la sua popolarità che sembra crescere sempre di più. Post della showgirl italo americana che abbiamo pubblicato sotto e che lasciamo commentare a voi.