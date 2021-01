Valeria Marini, il cambio look lascia i follower senza parole: “Irriconoscibile ma bellissima”

Valeria Marini ha postato una foto su Instagram che ha mostrato il suo cambio look: per i follower è irriconoscibile ma sempre bellissima

La showgirl ha lasciato tutti senza parole. “Si tratta di realtà o fotomontaggio?”. La domanda che in tantissimi si sono fatti è questa alla visione del post che la 53enne romana ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Un cambio look che nessuno si sarebbe mai aspettato dalla bellezza ex di Vittorio Cecchi Gori. Assente da qualche mese dallo scenario televisivo, sui social riesce a tenere alta l’attenzione a suon di curve bollenti ed estrema sensualità. Insomma, parliamo di uno dei personaggi pubblici che riesce ancora a catturare l’attenzione di migliaia di follower. Tanti i post che ricevono piogge di like e commenti con i suoi fan che richiedono i suoi “baci stellati”. Fisico perfetto e curve mozzafiato restano le qualità che le permettono di riscuotere un successo che per lei rimane intramontabile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌟VALERIA🌟MARINI🌟🇮🇹🌟❤️🌟💋🌟🌟 (@valeriamarini)

Valeria Marini ha sorpreso i follower di Instagram, ma in generale tutti i suoi ammiratori, con un post che ha mostrato un suo cambio look ma anche delle curve bollenti che non sono passate inosservate. La bionda showgirl è diventata bruna, con un cambio colore ma anche taglio che l’ha mostrata sempre bellissima e sensuale. Calze a rete e tacchi a spillo, body cortissimo e curve in evidenza, in particolare il lato b. Uno scatto che ha scatenato le fantasie dei follower che non hanno esitato nel commentare la foto, riempiendo di complimenti la showgirl che ha stupito tutti, rimanendo sempre amata. “Sei sempre la più bella, anche bruna” ha scritto un follower seguito da tantissimi altri. Quasi nessuno ha rimpianto la versione bionda della Marini. Ma quello che tutti si chiedono ancora è “Ma è diventata davvero bruna?”. Foto postata sotto, a voi i commenti.