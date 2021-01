Nuova ecografia per Chiara Ferragni e Fedez che sullo schermo possono finalmente vedere chiaramente il volto della bambina: “Sembra Leone!“, dice qualcuno, e c’è chi insiste per sapere il nome. Ecco il reel che l’influencer ha condiviso su Instagram.

Nuovo esame di routine per Chiara Ferragni che tramite l’ecografia in 4D è riuscita a vedere con chiarezza il volto della bambina nascitura. La secondogenita che l’influencer avrà con Fedez farà da sorellina al piccolo Leone, nato nel 2018.

Chiara ha voluto condividere il momento toccante con tutti i followers su Instagram, trasformando i minuti dell’ecografia in un ricordo che resterà impresso per sempre nei suoi social e rendendo così i fan partecipi della propria vita, come del resto ha sempre fatto sin dall’inizio della sua carriera digitale.

Oltre ai nuovi followers che ogni giorno iniziano a seguirla, la Ferragni infatti può vantare di avere al proprio seguito una schiera di affezionati ormai da tanti anni che hanno imparato ad amarla per quello che è e ad emozionarsi insieme a lei come in una grande famiglia. E sono decisamente parecchi: quasi 22 milioni e mezzo!

Il video commovente su Instagram

“Ciao baby girl!“, la voce commossa di mamma Chiara accompagna le tenere immagini della piccola, ancora nel pancione. Nel video che l’influencer posta su Instagram la Ferragni chiama in questo modo la sua bambina e ne inquadra il volto, che si vede ben definito nello schermo dell’ecografia. è al settimo mese e, arrivata a questo momento della gravidanza, il suo è semplicemente un esame di routine ma per i fan diventa fonte di tanta gioia. I lineamenti della piccola infatti si vedono perfettamente e sono in tanti a farle notare la somiglianza con il piccolo Leone, che a sua volta è una goccia d’acqua della mamma quando aveva la stessa età.

La gravidanza tranquilla

La nascita è prevista per febbraio e, come la Ferragni ha fatto sapere, la gravidanza fino ad adesso sta andando molto bene: come le è successo con il primo figlio Leone, per ora non ha avuto quasi mai nausea, un po’ di stanchezza in più nei primi mesi rispetto alla gravidanza precedente ma nient’altro.

L’augurio è quello di non rivivere ciò che le è successo con Leo, quando alla 33esima settimana è stata costretta al riposo assoluto a causa di un problema alla placenta ma “comunque non cambierà molto visto che siamo in lockdown“, ha detto.

Leggi anche -> Silvio Berlusconi chiama i Ferragnez, li ringrazia e si complimenta: “Bravi!”

Leggi anche -> Fedez “licenziato” da Intimissimi: “Mi odiano”, ecco il divertente motivo

Il nome della “Baby girl”

Ma il nome? Numerosissimi sono i fan a sperare che l’occasione dell’ecografia avrebbe potuto essere finalmente l’occasione per svelare il nome della nascitura, ma così non è stato: “Probabilmente decideremo il nome della bambina dopo che questa sarà nata“, ha fatto sapere Chiara. Nonostante questo, le richieste sotto al post che chiedono di conoscere il nome riempiono la sezione commenti.

Nessun cedimento da parte dei Ferragnez, per i fan non rimane che aspettare la nascita della piccola.