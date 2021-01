Natalia Paragoni sui social fa sentire la sua voce e parla della diffida al Grande Fratello Vip 5: “Le mie risposte dirette ad una sola persona“, ecco che cosa ha scritto su Instagram.

Natalia Paragoni rompe il silenzio e parla della sua diffida nei confronti del Grande Fratello Vip 5. Così la bella compagna di Andrea Zelletta giustifica il proprio gesto sui social. Ecco le sue parole, condivise in una Instagram Story.

La notizia della diffida partita da Natalia Paragoni e diretta al Grande Fratello Vip 5 nelle ultime ore ha fatto il giro del web: la compagna del gieffino Andrea Zelletta aveva infatti diffidato il programma tv dal parlare della storia tra lei e Zelletta.

Inoltre Natalia aveva deciso di non accettare l’invito in trasmissione di Alfonso Signorini durante la quale avrebbe potuto chiarire le cose con il fidanzato riguardo alle voci su un suo presunto tradimento mentre questo si trovava (e si trova anche attualmente) nella Casa del GF Vip.

Il tradimento: che cosa è successo

Tutto ha avuto inizio con un’indiscrezione partita dalla gieffina Dayane Mello, che ha raccontato ai coinquilini la voce circolante da qualche tempo secondo la quale la Paragoni a Capri avrebbe accettato da un misterioso uomo dei regali di lusso e con lui sarebbe anche uscita a cena.

Da qui i dubbi di Andrea, che ha iniziato ad incupirsi anche a causa di un misterioso biglietto che ha ricevuto dalla fidanzata durante il periodo natalizio.

Le preoccupazioni sembravano del tutto risolte dopo un incontro tra i due, ma poi è arrivata la strana reazione di Natalia: la diffida al reality e il rifiuto di partecipare alla trasmissione hanno nuovamente fatto preoccupare Zelletta.

Finalmente però Natalia si è espressa pubblicamente sulla questione.

Con le parole condivise nelle sue Instagram Stories Natalia finalmente ha rotto il silenzio e ne ha spiegato le motivazioni, ribadendo sempre e comunque il forte sentimento d’amore che la lega ad Andrea, che secondo lei è l’unico a meritare delle risposte.

Natalia Paragoni: le sue parole su Instagram dopo la diffida

Solo qualche ora fa la Paragoni infatti ha deciso di mettere fine alle troppe voci, ormai incontrollabili, sul suo presunto flirt con l’uomo misterioso facendo sentire anche la propria voce, e la sua posizione è apparsa chiara e decisa.

“Ho scelto di non offrire più ascolto e risposta alle chiacchiere altrui. Il mio ascolto e le mie risposte sono per l’unica persona che li merita e che merita il mio amore ogni giorno di più: Andrea“, ha scritto la fidanzata in una Instagram Story.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha così interrotto il “silenzio stampa” rivelando i motivi di questo: non vuole infatti attenzione mediatica intorno alle questioni che riguardano la propria vita privata. Natalia ha così confermato l’amore che prova nei confronti del proprio compagno. Come reagirà Andrea alla lieta notizia?