Gf Vip: arriva la replica di Natalia Paragoni dopo la diffida “non meritano nulla”

Natalia Paragoni replica con un post su Instagram dopo la notizia data da Alfonso Signorini della sua diffida al Gf Vip, “non meritano risposta” ecco cosa ha detto

Dopo un lungo silenzio Natalia Paragoni è tornata su Instagram con un post rivolto al Gf Vip, la modella dopo aver rifiutato l’incontro con il suo fidanzato, Andrea Zelletta, sofferente per il pettegolezzo sul tradimento di Natalia durante una vacanza a Capri, la Paragoni ha preferito mettere davanti se stessa e la sua relazione invece che avere un confronto con il fidanzato e poterlo tranquillizzare sull’accaduto e come se non bastasse l’influencer ha anche diffidato il reality per aver parlato di questo presunto tradimento, chiedendo di non essere più accostata all’argomento altrimenti sarebbe ricorsa ancora una volta a metodi legali.

Natalia Paragoni risponde dopo la diffida al Gf Vip

Ovviamente tutto ciò ha creato scalpore sul web ma anche dentro la casa, infatti inizialmente Andrea sembrava aver preso abbastanza bene la decisione della sua fidanzata ma nelle ultime ore è entrato in crisi, domandandosi il perché la sua compagna non abbia nemmeno voluto vederlo, l’ex tronista si è dato una risposta pensando che Natalia abbia preso questa decisione per affrontare la questione fuori dalle telecamere, quindi in qualsiasi caso Andrea ha dimostrato di avere fiducia nella sua fidanzata.

La Paragoni, dopo tutte le critiche che le sono arrivate nelle ultime ore, ha finalmente risposto dicendo “ho scelto di non offrire più ascolto e risposta alle chiacchiere altrui, il mio ascolto e le mie risposte sono per l’unica persona che merita il mio amore ogni giorno di più : Andrea” Natalia con queste forti parole ha fatto capire di non avere intenzione di fare un passo indietro per mostrarsi nella casa del Gf Vip, anzi ha chiarito di non voler avere nulla che fare con nessuno se non con il suo amato.

Sicuramente la decisione della influencer è quella di chiarire con Andrea una volta che le luci dello spettacolo si saranno spente per poter affrontare l’argomento in totale privacy e per evitare che altre voci di corridoio possano girare, questa scelta per il momento sembra essere condivisa anche dal suo fidanzato, vedremo se nelle prossime ore avrà dei ripensamenti a riguardo.