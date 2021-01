Paola Di Benedetto, l’intimo trasparente scatena Instagram: “Cominciamo bene”

Paola Di Benedetto irresistibile su Instagram: la prima foto sul web del 2021 dell’ex Madre Natura di Ciao Darwin è uno spettacolo per i fan

Il 2020 è stato un anno particolare anche per lei. Ma di notizie importanti per l’ex Madre Natura in Ciao Darwin ce ne sono state, su tutte la vittoria del Grande Fratello Vip. Un trionfo che le ha spalancato le porte del successo e della celebrità anche sui social. Nella prima edizione targata Alfonso Signorini la showgirl è partita a fari spenti, tanto che nessuno avrebbe mai immaginato un suo trionfo nelle prime settimane del programma. Poi pian piano il suo carattere è uscito alla distanza, per la gioia dei suoi fan che hanno potuto apprezzare finalmente la 25enne vicentina non solo per le sue qualità fisiche tra l’altro già note. Adesso possiamo parlare per lei di un personaggio pubblico apprezzato non solo in televisione ma anche sul web. Con i suoi follower di Instagram che si dicono pazzi delle sue curve bollenti ma anche di una personalità che conquista grazie alla sue semplicità.

Paola Di Benedetto ha scatenato i follower di Instagram con una foto in intimo che ha risaltato le sue curve bollenti che non sono passate inosservate. Tantissimi i like ed i commenti allo scatto da parte dei suoi fan che non hanno resistito alla tentazione di mostrare il loro gradimento. Si tratta per lei del primo post dell’anno, quello che ha messo in evidenza per l’ennesima volta una forte sensualità ed una bellezza senza paragoni. Insomma, un successo clamoroso che ha lasciato senza parole tutti i follower. Che da tempo ormai seguono la showgirl in tutti i suoi post. “Cominciamo bene Paola” ha scritto un follower, ad indicare la forte carica di sensualità nel primo post dell’anno della bellezza vicentina. Post che abbiamo pubblicato sotto, come al solito lasciando a voi i commenti.