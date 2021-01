Christian De Sica non le manda a dire e attacca duramente Alfonso Signorini e la scelta di elencare a Capodanno tutti i personaggi dello spettacolo che ci hanno abbandonato in questo 2020. “Quella orribile carrellata di morti a Capodanno” ecco le sue parole.

Nella puntata del 31 dicembre 2020, Alfonso Signorini e tutti gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip hanno accompagnato il pubblico di canale verso la mezzanotte per festeggiare insieme l’inizio del nuovo anno. Durante la serata ci sono stati molti momenti divertenti grazie alle tante sfide di ballo e canto, i giochi e gli scherzi. Ma verso fine serata, Signorini ha voluto catturare l’attenzione di tutti per dire due parole rispetto all’anno appena terminato. In un momento molto toccante e profondo Alfonso, ha voluto comunicare ai ragazzi, che si trovano nella casa da molti mesi e che sono ignari di tutto ciò che accade fuori dalle mura, che nell’ultimo periodo dell’anno ci sono stati numerosi lutti nel mondo dello spettacolo.

Così è stato mandando in onda un breve video riassuntivo, dal titolo “Chi ci ha lasciato nel 2020”, in cui veniamo mostrate le immagini dei grandi che questo 2020 si è portato via con sé. I concorrenti hanno quindi appreso della scomparsa di Stefano D’Orazio dei Pooh, di Gigi Proietti, di Diego Armando Maradona e del calciatore Paolo Rossi.

Che cosa di pessimo gusto. MTR ♥️ pic.twitter.com/7NwdqEH1eI — Trash Italiano (@trash_italiano) January 1, 2021

Nel momento in cui si è vista l’immagine di Pablito, Maria Teresa Ruta, non ha assolutamente preso bene la notizia, essendo una grandissima appassionata di calcio ed ex conduttrice del programma La Domenica Sportiva e si è messa le mani tra i capelli ed ha iniziato ad urlare incredula e disperata.

Christian De Sica attacca Alfonso Signorini: “Orribile carrellata di morti a Capodanno”

Dopo aver visto questa scena anche un grande attore del cinema italiano ha voluto commentare la scelta di Signorini di elencare i morti in diretta senza troppo tatto e sensibilità. Christian De Sica infatti ha duramente attaccato il GF Vip e Signorini con parole molto forti e che non lasciano dubbi: “Orribile carrellata di morti a Capodanno”. L’attore è intervenuto tramite le Stories del suo profilo Facebook per confrontarsi con i suoi fan su questo momento di televisione che non gli è affatto piaciuto. Una scelta mediatica di cattivo gusto, quella del programma, che ha scatenato un polverone di polemiche sui social e non solo. “Che ne pensate? Io lo trovo orribile…“, ha scritto Christian De Sica.